Понад 8 тисяч колишніх ув’язнених сьогодні захищають Україну

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Серед них є як чоловіки, так і жінка, а багато з колишніх ув’язнених відзначені нагородами за бойові заслуги

На початок квітня понад 8 тисяч колишніх засуджених з позбавленням волі, як чоловіків та жінок, поповнили лави Сил оборони України. Ще близько 900 заяв від ув’язнених наразі перебуває на розгляді. Про це повідомив начальник Департаменту з питань виконання покарань Мін’юсту Євген Горобець, передає «Укрінформ».

Він нагадав, що після ухвалення у травні 2024 року закону, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення засуджених для їхньої участі в обороні країни, перші групи добровольців з-поміж ув’язнених потрапили у бойові підрозділи вже у серпні 2024 року.

За його словами, багато з них вже були відзначені відомчими та державними нагородами за бойові заслуги.

— На сьогодні вже понад 8 тисяч чоловіків та жінок поповнили лави бойових підрозділів, ще близько 900 заяв зараз перебувають на розгляді. Багато з колишніх засуджених за бойові подвиги нині відзначені відомчими та державними нагородами, — розповів він.

Умовно-достроково звільнені бійці поповнюють лави 1-го окремого штурмового батальйону «Да Вінчі», 225-го окремого штурмового полку, 92-ої окремої штурмової бригади, 93-ої механізованої бригади «Холодний Яр», 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 3-ї штурмової бригади, а також деяких інших спецпідрозділів Сил безпеки і оборони.

Як зазначив Горобець, «ця програма дає людям другий шанс — можливість не просто спокутувати провину, а й довести відданість Україні на передовій, де кожен захисник потрібен».

Заступник командира 1-го ОШБ ім. Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі» Дмитро Кулик наголосив, що колишні засуджені воюють не просто добре, а дуже героїчно. Він також зауважив, що мотивація військових з-поміж колишніх ув’язнених «зашкалює».

Нагадаємо, ми писали, що 8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності.

У серпні минулого року ми повідомляли, що 188 засуджених на Полтавщині виявили бажання мобілізуватися до лав ЗСУ. З них 170 осіб пройшли первинний медогляд, а 158 — військово-лікарську комісію. На той час суди задовольнили 137 подань від установ виконання покарань про умовно-дострокове звільнення засуджених й ці люди вже стали на захист України