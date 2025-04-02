НОК Горішніх Плавнів долучився до міжнародного вебінару про спорт і здоров’я в умовах війни

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 54 Партнерський проєкт

Відділення НОК у Горішніх Плавнях взяло участь у вебінарі Erasmus+ HEAL, присвяченому доступу до спорту та здорового життя для дітей у воєнний час. Участь взяли 300 учасників із Європи. Проєкт об’єднує партнерів із 5 країн

Відділення НОК України в Горішніх Плавнях долучилося до міжнародного вебінару «Шляхи розширення доступу до спорту та здорового способу життя для дітей молоді в умовах війни».

Обговорення в онлайн-режимі провели минулого тижня. Горішньоплавнівське відділення Національного олімпійського комітету України долучилося до онлайн-вебінару, який організував НОК України в рамках проєкту Erasmus+ HEAL 27 лютого. У заході взяли участь майже 300 учасників з України та інших країн Європи. Обговорювалися можливості розширення доступу до спорту та здорового способу життя для підростаючого покоління в умовах повномасштабної війни.

Як повідомляють у міському відділенні НОК, учасниками вебінару стали педагоги закладів середньої та вищої освіти, тренери спортивних клубів та шкіл, здобувачі освіти в галузі фізичного виховання і спорту. А модераторами онлайн-заходу — українські спортсменки, бронзові призерки літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо з артистичного плавання, багаторазові чемпіонки світу та Європи сестри Марина та Владислава Алексіїви.

Проєкт HEAL, розповіли в НОК, спрямований на покращення активного благополуччя молоді в неблагополучних громадах. Основні цілі включають популяризацію та заохочення до здорового способу життя для всіх. Проєкт об’єднує партнерів із п’яти країн: України, Іспанії, Італії, Латвії, Польщі.

Вебінар розпочався вступним словом віцепрезидента НОК України Олексія Дніпрова. Він зазначив, що цей захід є «важливим кроком до покращення здоров’я та добробуту нашої молоді в умовах війни».

«Співпраця з європейськими партнерами дозволяє нам ефективно ділитися знаннями та досвідом, що сприяє зміцненню здоров’я та активного способу життя серед дітей і молоді», — вказав представник НОК України.

Серед доповідачів були фахівці з галузей охорони здоров’я, спорту та освіти. Серед них виконавчий директор НОК України Людмила Панченко, виконавчий директор Gasol Foundation Крістіна Рібес, координаторка Першої психологічної допомоги Червоного Хреста в Україні Вікторія Бондарчук, менеджер тренінгового напряму Real Madrid Foundation Андріан Сілла Мерчан.

Спікери поділилися знаннями та досвідом щодо забезпечення активного способу життя для дітей та молоді. Учасники обговорили конкретні пріоритети роботи, такі як зміцнення знань про здоровий спосіб життя серед тренерів, збільшення кількості спортивних заходів для дітей із соціально вразливих груп, залучення громад до ініціативи «Здоровий спосіб життя для всіх», популяризація здорового харчування.

«Цей вебінар став важливим кроком у реалізації проєкту HEAL та сприяв зміцненню міжнародної співпраці у сфері спорту та здорового способу життя», — наголосив виконавчий директор відділення НОК України в Горішніх Плавнях Микола Шишліков.