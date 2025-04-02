НБУ скасував ліміт на перекази між фізособами — більше не 150 тисяч

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Обмеження діяло з жовтня 2024 року — тепер його не продовжили

Національний банк України скасував обмеження на перекази між фізичними особами у розмірі 150 000 гривень на місяць. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Обмеження діяло з жовтня 2024 року і стосувалося всіх рахунків фізичних осіб в одному банку. Його метою було зниження «аномального сплеску» обсягів переказів та кількості нових платіжних карток, який зафіксували у вересні-жовтні.

За даними НБУ, заходи дали результат, тому регулятор вирішив не продовжувати ліміт. Водночас Нацбанк підвищив штрафи для порушників платіжного законодавства та вдосконалив функції нагляду за ринком фінпослуг.

Крім того, підписано Меморандум про прозорість ринку платіжних послуг — до нього приєднались більшість банків і ліцензованих платіжних постачальників.

НБУ також розробив концепцію реєстру осіб, які потребують посиленого контролю. Документ планують передати до Верховної Ради у квітні. А тим часом Бюро економічної безпеки викрило мережу з понад 4000 осіб-дропів, які використовувались у незаконних схемах.НБУ почав обмеження на перекази восени 2024 року через підозру у масовому використанні карток для сумнівних операцій. Зараз регулятор зосередився на моніторингу та роботі з правоохоронцями.