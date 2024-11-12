Кабмін змінив правила призначення субсидій, які заохочують українців економити електроенергію

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 305

Родини, які придбали альтернативні джерела енергії, зможуть користуватися субсидією та пільгами на житлово-комунальні послуги

Уряд запровадив програми підтримки зі встановлення альтернативних джерел енергії, оскільки взимку українці можуть стикнутись з відключеннями електроенергії, тепла чи водопостачання через удари РФ. Як повідомили у пресслужбі Міністерства соцполітики, було ухвалено низку змін до законодавства, зокрема в контексті соціальної підтримки.

Так, на період дії воєнного стану, якщо родина споживала значно менше електроенергії через її відключення, субсидія чи пільга на ЖКП виплачуватиметься у раніше встановленому розмірі, тобто не зменшуватиметься.

Крім того, граничний розмір покупки, який обмежує призначення субсидії, збільшено до з 50 до 100 тис. грн.

При тому, якщо людина чи родина придбала генеруючу установку, яка вироблятиме електроенергію та допомагатиме підтримувати нормальне життя в умовах війни — її придбання вартістю до 150 тис. грн або разовий платіж в розмірі до 150 тис. грн за кредитом на придбання такої установки не буде враховуватись при призначенні субсидії.

— Завдяки ухваленому рішенню уряду, отримувачі субсидій і пільг зможуть зберегти їх розмір, попри відключення, а ті хто хоче скористатися альтернативними джерелами енергії, можуть купувати їх, і далі отримувати субсидію або пільгу, — зазначила з цього приводу перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

В Україні житловими субсидіями та пільгами на оплату житлово-комунальних послуг наразі користується близько 2,8 млн домогосподарств.

Нагадуємо, що у Мінсоцполітики пояснили, як можна оформити житлову субсидію швидко та без довідок.

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що коштів, закладених державою у бюджет поточного та наступного років, достатньо, щоб допомогу від держави отримали ті, хто її потребує.

Ми також повідомляли, що держава дає пільгові кредити власникам домогосподарств на встановлення сонячних чи вітрових електростанцій.