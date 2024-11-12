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На Кременчуччині поліцейські з собаками розшукували 76-річного чоловіка, але знайшли його перехожі

Сьогодні, 12:23 Переглядів: 242

 

Шукали зниклого кілька годин

У селі Придніпрянське, що біля Кременчука, 76-річний чоловік зранку 11 листопада пішов з дому та до вечора не повернувся. Про зникнення жителя села до відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції повідомила його родичка. Вона зазначила, що самостійно розшукати зниклого родичам не вдалося. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області з посиланням на інформацію Кременчуцького райуправління поліції.

На пошуки зниклого чоловіка задіяли особовий склад відділення поліції та кінологів зі службовими собаками. Протягом кількох годин його знайшли. Чоловіка біля дороги побачили місцеві мешканці, які передали інформацію до поліції. Поліціянти прибули на місце та допомогли 76-річному чоловіку дістатися додому. За повідомленням поліції, з ним все добре.

ПО ТЕМІ:

Що робити родичам, коли зникає людина: алгоритм дій для ефективного розшуку

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини зниклий безвісти розшукали службовий собака кінологи собака
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