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Україна, Світ, Війна

КНДР готується відправити на допомогу Росії другу групу військ та вже поставила 8 млн снарядів,

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 138

 

Північна Корея також поставила російській армії близько 100 ракет Hwasong-11 та протитанкові засоби

КНДР планує направити додаткові війська на прохання Росії про допомогу. Перша група із 1500 північнокорейських елітних спецпризначенців вже проходить навчання на навчальних центрах Далекого Сходу Росії. Проте, це лише перша частина плану розгортання понад 10 тисяч військових з Північної Кореї.

Про це пише Bloomberg з посиланням на південнокорейські розвідувальні джерела.

Крім цього, південнокорейська розвідка повідомляє про масштабні постачання зброї та боєприпасів з КНДР до РФ з початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

З серпня 2022 року Пхеньян відправив Росії приблизно 8 мільйонів артилерійських снарядів калібрів 122 мм і 152 мм, а також близько 100 ракет Hwasong-11 та протитанкові засоби.

Ці нові дані значно перевищують попередні оцінки розвідок західних країн.

Південна Корея вже поділилася цією інформацією зі своїми союзниками та планує представити їх на засіданні Північноатлантичної ради НАТО найближчого понеділка.

За даними розвідувальних джерел, після завершення навчань на Далекому Сході Росії, північнокорейські війська будуть направлені на передову в Україну. Кремль планує забезпечити їх озброєнням, бойовою уніформою та фальшивими документами, щоб видати за жителів східних регіонів Росії.

Зазначимо, що учора президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, перші північнокорейські військові будуть задіяні на російсько-українському фронті вже 27–28 жовтня.

А ГУР Міноборони вже повідомив, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни — зокрема, 23 жовтня їхня поява зафіксована у Курській області РФ. 

На злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір залучити у війні проти України, виділяють декілька тижнів. 

За оцінками ГУР МО України, чисельність перекинутих на Росію північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них - 500 офіцерів, зокрема 3 пхеньянські генерали.

Раніше постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН заявляв, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися з КНДР ядерними збройними технологіями.

А керівник ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко нещодавно повідомляв, що лише 30% боєприпасів, які росіяни зараз використовують на фронті, виробляє РФ. Інші 70% постачають КНДР та Іран.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав про те, що Росія планує залучити близько 12 тисяч солдатів з Північної Кореї у війні проти України. Про перекидання цих військ та їх підготовку на військових полігонах Далекого Сходу РФ повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України та розвідувальні органи Південної Кореї.

А раніше ми повідомляли, що російські війська взимку обстрілювали Полтавщину ракетами КНДР — половина з них вибухнули у повітрі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: КНДР війна зброя боєприпаси
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