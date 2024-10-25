На Кременчуччині найбільше подорожчали яйця, морква та картопля, а подешевшали гречка, цукор та бензин

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Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення чи завищення цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 24 жовтня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали яйця, птиця, морква, картопля та олія, а подешевшали крупа гречана, цукор та бензин.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі продукти харчування, сезонні овочі та фрукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

морква — на 3,32 грн за кг;

яйця — на 2,20 грн за десяток;

птиця (тушки курячі) — на 2,05 грн за кг;

картопля — на 1,94 грн за кг;

олія соняшникова — на 1,35 грн за літр;

капуста — на 1,00 грн за кг;

буряк — на 0,10 грн за кг;

автогаз — на 0,10 грн за літр.

подешевшали:

крупа гречана — на 1,95 грн за 0,8 кг;

цукор — на 1,50 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 0,85 грн за кг;

бензин — на 1,00 грн за літр;

дизельне пальне — на 0,50 грн за літр.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари.