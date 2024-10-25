Дитячий садочок №46 у Кременчуці відновлює роботу в змішаному форматі

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 76

Для дітей діятимуть дві групи, одна з яких інклюзивна

З понеділка, 28 жовтня, в змішаній формі розпочинає освітню діяльність дитячий садочок №46, повідомляє пресслужба мерії. Заклад працюватиме в орендованому приміщенні другого корпусу Кременчуцької початкової школи №15 за адресою: вул. Олексія Древаля, 114 А.

У дошкільному закладі працюватимуть 2 групи з режимом цілого дня з 7.00 до 19.00 та триразовим харчуванням:

різновікова для дітей загального розвитку;

різновікова інклюзивна.

Набирають дітей з трьох років.

Під час повітряних тривог діти разом із працівниками перебуватимуть в укритті другого корпусу початкової школи.

Дізнатись додаткову інформацію можна у директора дитячого садочка Марини Володимирівни Павлюк, 097-895-63-81.