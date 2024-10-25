Дитячий садочок №46 у Кременчуці відновлює роботу в змішаному форматі

З понеділка, 28 жовтня, в змішаній формі розпочинає освітню діяльність дитячий садочок №46, повідомляє пресслужба мерії. Заклад працюватиме в орендованому приміщенні другого корпусу Кременчуцької початкової школи №15 за адресою: вул. Олексія Древаля, 114 А.
У дошкільному закладі працюватимуть 2 групи з режимом цілого дня з 7.00 до 19.00 та триразовим харчуванням:
Набирають дітей з трьох років.
Під час повітряних тривог діти разом із працівниками перебуватимуть в укритті другого корпусу початкової школи.
Дізнатись додаткову інформацію можна у директора дитячого садочка Марини Володимирівни Павлюк, 097-895-63-81.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.