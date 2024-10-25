Де у суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Сьогодні, 19:01 Переглядів: 127

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 26 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Давида Кострова, 74-116
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38-20/33
  • вул. Рєпіна, 9/28-86
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. В.Івасюка, 31-86/46
  • пров. І. Приходька, 3-24
  • вул. І. Франка, 4-40
  • пров. Крюківський, 4-12
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • пров. Насосний, 3-22
  • вул. М. Березовського, 7-45
  • пров. М. Савченка, 3-8
  • вул. Республіканська, 1-107
  • вул. Тупикова, 3-10
  • пров. К. Ушинського, 1-14
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
  • вул. Х. Алчевської, 2
  • пров. Художній, 2-15
  • вул. Художня, 28-57/2.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Василі Сліпака, 54-91
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32
  • вул. Олександріївська, 10-23
  • вул. Івана Приходька, 104-135
  • вул. Олександрійська, 6
  • пр. Тупиковий, 1-7
  • пров. Івана Приходька, 110
  • вул. Вадима Кришталя
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Ольги Кобилянської, 3, 4, 6, 8, 10, 12/17
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31
  • просп. Свободи, 8
  • вул. Сержанта Мельничука, 1, 1А, 3А
  • вул. Богдана Хмельницького, 24
  • вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
  • вул. Недогарська, 3
  • вул. Нова, 2/1-14/16
  • пров. Черкаський, 3-16
  • пров. Олександра Герцена, 3-9Б
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • вул. Київська, 65Б.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
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