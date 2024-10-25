Де у суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 26 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 с. Потоки. З 8.00 до 18.00 вул. Давида Кострова, 74-116

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38-20/33

вул. Рєпіна, 9/28-86

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9

пров. Антона Чехова, 3-7/26

вул. Виноградна, 15-56

вул. В.Івасюка, 31-86/46

пров. І. Приходька, 3-24

вул. І. Франка, 4-40

пров. Крюківський, 4-12

вул. Насосна, 2/25-100

пров. Насосний, 3-22

вул. М. Березовського, 7-45

пров. М. Савченка, 3-8

вул. Республіканська, 1-107

вул. Тупикова, 3-10

пров. К. Ушинського, 1-14

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7

вул. Х. Алчевської, 2

пров. Художній, 2-15

вул. Художня, 28-57/2. З 8.00 до 17.00 вул. Василі Сліпака, 54-91

вул. Віталія Базилевського, 20-32

вул. Олександріївська, 10-23

вул. Івана Приходька, 104-135

вул. Олександрійська, 6

пр. Тупиковий, 1-7

пров. Івана Приходька, 110

вул. Вадима Кришталя

вул. Вільної України, 29-60

вул. Ольги Кобилянської, 3, 4, 6, 8, 10, 12/17

вул. Романа Шухевича, 30, 31

просп. Свободи, 8

вул. Сержанта Мельничука, 1, 1А, 3А

вул. Богдана Хмельницького, 24

вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8

вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21

вул. Недогарська, 3

вул. Нова, 2/1-14/16

пров. Черкаський, 3-16

пров. Олександра Герцена, 3-9Б

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Махоркова, 9/1-24А

пров. Прорізний, 28/30, 30

вул. Київська, 65Б.

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