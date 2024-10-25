Де у суботу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 26 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 18.00
- вул. Давида Кострова, 74-116
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38-20/33
- вул. Рєпіна, 9/28-86
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. В.Івасюка, 31-86/46
- пров. І. Приходька, 3-24
- вул. І. Франка, 4-40
- пров. Крюківський, 4-12
- вул. Насосна, 2/25-100
- пров. Насосний, 3-22
- вул. М. Березовського, 7-45
- пров. М. Савченка, 3-8
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Тупикова, 3-10
- пров. К. Ушинського, 1-14
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
- вул. Х. Алчевської, 2
- пров. Художній, 2-15
- вул. Художня, 28-57/2.
З 8.00 до 17.00
- вул. Василі Сліпака, 54-91
- вул. Віталія Базилевського, 20-32
- вул. Олександріївська, 10-23
- вул. Івана Приходька, 104-135
- вул. Олександрійська, 6
- пр. Тупиковий, 1-7
- пров. Івана Приходька, 110
- вул. Вадима Кришталя
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3, 4, 6, 8, 10, 12/17
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- просп. Свободи, 8
- вул. Сержанта Мельничука, 1, 1А, 3А
- вул. Богдана Хмельницького, 24
- вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
- вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
- вул. Недогарська, 3
- вул. Нова, 2/1-14/16
- пров. Черкаський, 3-16
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- вул. Київська, 65Б.
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