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Политика, Коронавірус / Карантин

В Кременчуге впервые началась «драка» на петициях на тему коронавируса

Сегодня, 13:03 Просмотров: 1 317 Комментариев: 1

Одни активисты требуют остановить выпуск коммунальной газеты и освободившиеся деньги направить на борьбу с коронавирусом, а другие активисты требуют запретить распространение любой печатной продукции. Все объясняют свои действия благими намерениями, но…

В Кременчуге впервые технология «двойников» засветилась не только на выборах, но и в такой сфере общественной активности, как петиции. Вчера под петицией активистки Ларисы Гориславец к мэру Виталию Малецкому начался сбор подписей за остановку выпуска газеты «Кременчуцькі новини» (выпускает коммунальное предприятие «Кременчугская телерадиокомпания» за бюджетные деньги (9,3 млн грн)), а освободившиеся деньги направить на закупку медицинских препаратов, средств и оборудования для противодействия распространению коронавирусу.  

 

Минута в минуту за этой петицией начался сбор голосов под петицией активиста Александра Горбачёва, который требует запретить распространение газет и любой печатной продукции – «для предотвращения распространения COVID-19».

 

В данном всплеске общественной активности нас смутило 2 момента.

 

Первый. Время начала сбора подписей – 25 марта в 15:13. Обе петиции были «открыты» для голосования в одно время. Минута в минуту. При этом петиция Гориславец была подана 24 марта в 16:05, а Горбачева – 25 марта в 14:52.


 

 

 


То есть, первая петиция «ждала» появления второй и, спустя 21 минуту, обе были опубликованы.  

 

Второй момент. Лариса Гориславец занимается изучением финансовых потоков, которые проходят через городской бюджет и публикует критические материалы о действиях команды мэра Малецкого.

 

Александр Горбачёв известен активным участием в проекте «Громадський бюджет» и является его неоднократным победителем. «Громадський бюджет» – ещё одна кузница кадров для «молодой команды» власти, которая работает за бюджетные деньги.  

 

Первая петиция, по факту, от критиков городской власти, а вторая – от связанных с ней лиц.

 

Мы не исключаем, что петиция Горбачёва появилась исключительно, как реакция на петицию Гориславец и её основная функция – «оттягивание» голосов по принципу «двойников» во время выборов (технология, которая успешно сработала на последних выборах народных депутатов).  

 

По состоянию на 26 марта (10:55) счёт голосов под петициями такой:

 

Гориславец

Горбачёв
183 27



Чтобы мэр Малецкий ответил на петицию, она должна собрать 250 голосов.

3
Автор: Стас Константинов
Теги: петиция коронавірус

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Комментарии: 1

4 464
Solenoid:
Сегодня, 13:55

>>запретить распространение газет и любой печатной продукции – «для предотвращения распространения COVID-19».l<<
Наркоманы нам не друзи. Рекомендую горби ещё создать петицию, о запрете продажи туалетной бумаги,для предотвращения распространения COVID-19.



Да и всё эти петиции все равно. Даже если наберет голоса, типамер скажет, что нету возможности выполнить. И всё.


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