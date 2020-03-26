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За минулу добу патрульні Кременчука виявили п'ятьох водіїв під «мухою»

Сегодня, 12:31 Просмотров: 470 Комментариев: 2

 

Деякі керманичі хильнули алкоголю, а деякі - наркотики

За 25 березня патрульні виявили п'ятьох нетверезих чоловіків, котрі керували транспортними засобами. Таку інформацію повідомила патрульна поліція Кременчука.


О 8.00 на вулиці Гагаріна за порушення правил дорожнього руху зупинили Ford Transit. 48-річний чоловік керував автівкою у стані алкогольного сп'яніння - 1,50 проміле зафіксував лікар-нарколог. Патрульні склали необхідні адміністративні матеріали, вилучили посвідчення водія. Водія відсторонили від керування.


Протягом 20.00 - 23.50 копи на вулицях Кременчука виявили чотирьох нетверезих водіїв. На вулиці Ізюмова Opel Kadett Caravan потрапив у поле зору патрульних поліцейських, оскільки порушив правила дорожнього руху. 49-річний водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд відмовився пройти. Складено протокол, вилучено посвідчення водія, тимчасовий дозвіл на право керування водій отримати відмовився.


На вулиці Манагарова у 23-річного водія ВАЗ-2106 був присутній запах алкоголю з рота, порушення мови, нестійка хода. Молодик погодився пройти огляд. Висновок лікаря-нарколога - знаходиться у стані алкогольного сп‘яніння, результат огляду 1.19 проміле. Також з'ясувалося, що чоловік не отримував посвідчення водія.


На проспекті Полтавському автівка ЗАЗ-110557 рухалася із порушенням ПДР. Під час спілкування із 30-річним водієм патрульні запідозрили, що чоловік перебуває під впливом наркотичних речовин. У наркологічному диспансері проба на амфетамін виявилась позитивною. Від проходження подальшого огляду водій категорично відмовився. Складено адміністративний протокол. Посвідчення водія вилучено.


На проспекті Свободи зупинили автомобіль ВАЗ-2107. 25-річний водій мав ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти освідування під наглядом медиків керманич відмовився. Водія відсторонили від керування.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель пьянство за рулем пьяный за рулем амфетамин

Комментарии: 2

1 213
inattentive:
Сегодня, 12:36

Все наверное "отмазывались" ,что только в профилактических целях полоскали полость рта smirk


+2
766
Angel737:
Сегодня, 13:21

Респект Копам!!! +++

 

P.S.

Те, любители выпить, много зарабатывают ? или это алко - профилактика Коронавируса ?!

Тут за Сталь завод, читать страшно, в 1 день +1000 рабочих, лишились работы, а тут, кто-то будет штрафы платить немалые!


+1
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