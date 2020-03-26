У мерії спростували фейк про те, що медики масово йдуть у відпустки без збереження зарплати

Сегодня, 13:32 Просмотров: 363 Комментариев: 1

У стані простою перебувають стоматологи, але вони отримують середню заробітну плату

Віцемер Ольга Усанова на засіданні штабу оперативного реагування щодо запобігання коронавірусу спростувала чутки про масові відпустки медичних працівників за власний рахунок у Кременчуці, які ширяться нашим містом.



За її інформацією, кількість працівників, які знаходяться у відпустках, складає мешше 1%:





- У кожній лікарні є певна кількість працівників, це може бути 5, 10, 15 із всієї кількості працюючих, які перебувають у відпустках без збереження заробітної плати. Це абсолютно не масовий показник, це - за бажанням самих цих осіб.



У стані простою наразі перебувають медпрацівники із стоматологічного центру, оскільки планове лікування зараз згорнуте, надається лише невідкладна медична допомога. У стані простою стоматологам виплачуватимуть середню заробітну плату, фінансово вони не постраждають.