У мерії спростували фейк про те, що медики масово йдуть у відпустки без збереження зарплати

Віцемер Ольга Усанова на засіданні штабу оперативного реагування щодо запобігання коронавірусу спростувала чутки про масові відпустки медичних працівників за власний рахунок у Кременчуці, які ширяться нашим містом.
За її інформацією, кількість працівників, які знаходяться у відпустках, складає мешше 1%:
У стані простою наразі перебувають медпрацівники із стоматологічного центру, оскільки планове лікування зараз згорнуте, надається лише невідкладна медична допомога. У стані простою стоматологам виплачуватимуть середню заробітну плату, фінансово вони не постраждають.