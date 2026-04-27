В Україні з 2024 року діє механізм, який дозволяє певним категоріям засуджених після процедури умовно-дострокового звільнення добровільно долучатися до лав Збройних сил України в обмін на звільнення від відбування покарання. В пенітенціарних установах наразі триває активний процес поповнення війська.

Станом на початок 2026 року таким правом скористалися вже понад 12 тисяч засуджених. Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналу ТІМЕ France повідомив заступник Міністра юстиції України Євген Пікалов, який відповідає за реформу пенітенціарної системи.

За його словами, держава залучає виключно добровольців, які проходять ретельний відбір. Щомісяця розглядається близько 1500 заяв. Середній вік кандидатів – 30-35 років. До програми допускають переважно осіб, засуджених за нетяжкі злочини. Зокрема, за майнові та злочини у сфері обігу наркотиків.

Заяви осіб, засуджених за тяжкі злочини проти державної безпеки, а також корупційні правопорушення, до можливої участі у бойових діях не допускають. Засуджених за вбивство іноді можуть допустити за умови, що злочин не був надмірно жорстоким. Остаточне рішення приймається індивідуально за результатами оцінювання. Щодо осіб, засуджених за зґвалтування чи злочини проти дітей, для них така служба повністю виключена, уточнює Євген Пікалов.

Перед зарахуванням кандидати проходять медичну, психологічну та фізичну перевірки. Після підписання контракту колишні засуджені проходять військову підготовку та направляються до підрозділів ЗСУ. Термін служби відповідає невідбутій частині покарання. Якщо військовий отримує поранення або після завершення воєнного стану, він звільняється від подальшого відбування покарання.

Євген Пікалов зазначив, що колишні засуджені отримують таке ж грошове забезпечення, як і інші військовослужбовці, та мають можливість підтримувати зв’язок із родинами, однак перебувають під посиленим контролем та не мають права залишати зону виконання завдань. Запроваджений механізм дозволяє посилити обороноздатність України та водночас забезпечує чіткі правові умови і контроль за його реалізацією.

— Я розумію, що з боку жертв злочинців, які добровільно вирішили долучитися до ЗСУ, можуть бути негативні емоції. Але під час війни ми не можемо керуватися емоціями, ми всі маємо захищати свою країну, — зауважив заступник міністра юстиції України під час інтерв’ю.

За його словами, більшість таких бійців приєднуються до штурмових підрозділів, що активно діють на найгарячіших ділянках російсько-українського фронту. Їх залучають до найважчих і найнебезпечніших завдань.

Мотивація колишніх засуджених

Автори статті, журналісти Поль Бойєр і П’єр Терраз розповіли про свої враження від спілкування з засудженими добровольцями.

Один з них, розповів про особисті мотиви. Юнак нещодавно дізнався, що його батько захищає Україну на фронті з 2022 року.

— Я лише нещодавно відновив зв’язок з родиною. Мама сказала телефоном, що батько пішов добровольцем на самому початку війни. Знаю, що він пишався б мною, якби я пішов його шляхом. Я хотів би його захистити: він, мабуть, один у своїй траншеї в цьому холоді. Якщо вступлю до армії, навіть якщо не в той самий підрозділ, у мене, можливо, з’явиться шанс, що тато знову захоче зі мною спілкуватися, — стримано пояснив хлопець.

Другий доброволець, з яким поспілкувалися журналісти, відбуває п’ятирічне покарання за збут наркотиків. Роману 36 років, у нього є семирічна дочка, яка разом із матір’ю виїхала до Норвегії. Він хотів би повернутися назад — у життя без війни, наркотиків та в’язниці.

— Моя мотивація підписати контракт і по-справжньому воювати, — каже він.

А після паузи зізнається, що звісно боїться, але хоче піти на фронт, щоб вшанувати пам’ять своєї сестри та помститися за неї.

— Їй було 23 роки. Вона загинула у квартирі в Харкові від російської ракети на початку війни. Коли росіяни прийшли, вона завжди казала мені, що страх — найкраща емоція, яка допомагає вижити. Тож я воюватиму заради неї, — пояснив Роман.

Добровольців з місць позбавлення волі може бути більше

Багато спостерігачів вважають, що реальна кількість мобілізованих з місць позбавлення волі може бути значно більшою. Справжню кількість не афішують через міркування конфіденційності й небажання надавати точну цифру потенційних добровольців, яку може використати Росія, припускають журналісти Поль Бойєр і П’єр Терраз.

Вони розповіли, про ставлення до колишніх засуджених в підрозділі «Алькатрас», де вони проходять військову підготовку, зокрема роботі з дронами.

— Дуже поважаю цих бійців. Сприймаю їх не як колишніх ув’язнених, а як добровольців, готових захищати нашу країну. Я відкидаю їхнє минуле й довіряю їм своє життя. Війна швидко змінюється, і те, що пояснюю нині, вже за місяць може стати неактуальним, — розповів інструктор з позивним «Хортиця», показуючи, як спорядити дрон.

Після завершення підготовки добровольців направляють на фронт – на Донеччину.

— В Україні, де дедалі гостріше відчувається нестача особового складу, колишні ув’язнені, залучені до війська, ймовірно, до останнього братимуть участь у захисті цього стратегічного рубежу. Включені до піхотних підрозділів і відправлені на найнебезпечніші ділянки фронту, вони щодень дивляться в очі смерті — причому далеко від своєї камери. Це водночас покарання і милість для цих людей, які намагаються спокутувати власну провину, — резюмують французькі журналісти.

Нагадаємо, у вересні минулого року ми писали, що до лав Сил оборони добровільно мобілізувалися понад 10 тисяч людей, що відбували покарання у місцях позбавлення волі. Вони отримали умовно-дострокове звільнення для мобілізації до лав Збройних сил України.

8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію до лав ЗСУ окремих категорій ув‘язнених. Вони можуть це зробити тільки після рішення суду і лише добровільно. В ув’язнених, яких потенційно можуть мобілізувати, має залишатися не більше трьох років до закінчення терміну їхнього покарання.