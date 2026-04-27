Сьогодні, 27 квітня, у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Іваном Чевердинським. Народився чоловік 17 січня 1978 року у Малій Кохнівці під Кременчуком. Там навчався у місцевій школі, освіту здобув у Крюківському машинобудівному технікумі. Жив у селі на Черкащині.

Провести військовослужбовця в останню путь зібралися його рідні та знайомі, друзі, приїхали представники бригади. Усі, хто знали Івана, прийшли віддати йому останню шану й подякувати за службу та захист.

Як справжнього воїна полеглого згадує військовослужбовець з позивним «Хасид» — чоловіки служили в одній бригаді.

— Сьогодні ми прощаємося з воїном, який захищав Батьківщину і до останнього подиху був вірний присязі та українському народу. Він був справедливим, на нього завжди можна було покластися. Справжня людина слова, — пригадує «Хасид».

За словами знайомих, Іван був глибоко віруючою людиною. Представники християнської євангельської церкви «Слово життя» прийшли також помолитися за душу воїна. Серед них — і капелан Віталій.

— Це була щира, добра людина, яка любила і родину, і дітей, і Бога. Був у церкві, служив Богові, допомагав людям. Потім пішов захищати нашу країну. Як брат наш во Христі, він був дуже доброю, порядною, щирою людиною, мав велике серце. Тому ми прийшли підтримати родину, помолитися і провести його в останній путь, — ділиться чоловік.

Про земний шлях Івана більше розповідає його близький друг, теж Віталій. Ділиться: упродовж 20 років вони щодня йшли пліч-о-пліч, працювали разом, допомагали один одному, підтримували.

— Він був дуже хорошою, світлою людиною. В нього тільки все почало налагоджуватися в житті. Але попри його глибоку віру він все одно пішов захищати країну. Казав: «На все воля Божа», — розповідає чоловік.

За словами Віталія, Іван з дружиною всиновили хлопчика, чиї батьки загинули внаслідок воєнних дій та планували взяти ще одну дитину. Чоловік також придбав земельну ділянку в дуже мальовничому місці на Черкащині. Вже залив фундамент, планував будувати дім. Але його життя обірвала війна.

Тривалий час Іван вважався зниклим безвісти, але рідні не припиняли вірити, що він живий.

— Ми щовечора молилися за нього. І навіть зараз моя дружина говорить: може, це не він? Може, це якась помилка, — додає Віталій.

Як повідомила начальниця відділу цивільно-військового співробітництва Кременчуцького РТЦК та СП майор Анна Тарасова, до лав Збройних сил України Івана мобілізували у грудні 2024 року.

— Мав звання солдата, проходив службу на посаді стрільця номера обслуги десантно-штурмового відділення. Загинув 8 березня 2025 року при виконанні бойового завдання по захисту України в Суджанському районі на Курщині. Світла пам’ять полеглому воїну, — зазначила майор Тарасова.

У захисника лишилися батько, дружина та прийомний син. Після прощання у міському палаці культури поховали Івана Чевердинського на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого військовослужбовця.