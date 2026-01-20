Кременчуцькі спортсмени здобули «золото» на гран-прі Франції з греко-римської боротьби

Кременчуківці Максим Лю та Ірфан Мірзоєв здобули золото на міжнародному турнірі гран-прі Франції з греко-римської боротьби. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.

Турнір проходив з 16 по 18 січня в місті Ніцца. Спортсменів до змагань підготував тренер Анатолій Коханевич. Також відомо що обидва спортсмени проходять навчально-тренувальний процес у Школі вищої спортивної майстерності Полтавської обласної ради, відділення Кременчука.

Раніше ми писали, що Ірфану Мірзоєву присвоїли звання «Заслужений майстер спорту України».

Також нагадаємо, що в листопаді 2024 кременчуцькі борці Ірфан Мірзоєв та Максим Лю взяли «золото» на міжнародному турнірі в США.