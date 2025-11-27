Завтра у Кременчуці прощатимуться із померлим військовослужбовцем Валерієм Гусинським

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 380

У п’ятницю, 28 листопада, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військовослужбовця Валерія Гусинського. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що захисник — вірний син та люблячий батько, випускник Кременчуцької гімназії № 3 — помер 20 листопада 2025 року.

Прощання та поховання Валерія Гусинського відбудеться завтра, 28 листопада:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.