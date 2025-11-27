Завтра у Кременчуці прощатимуться із померлим військовослужбовцем Валерієм Гусинським

У п’ятницю, 28 листопада, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військовослужбовця Валерія Гусинського. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син та люблячий батько, випускник Кременчуцької гімназії № 3 — помер 20 листопада 2025 року.
Прощання та поховання Валерія Гусинського відбудеться завтра, 28 листопада:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
