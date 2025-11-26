Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 27 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Енергетиків, 2А-75
пров. Господарський, 3,4
вул. Дружинницька, 23А
вул. Максима Кривоноса, 58-92
пров. Артема Носенка, (немає провулка — є вул. Артема Носенка, тому лишаю як у тексті) вул. Артема Носенка, 3-33
пров. Дмитра Барковського, 13-26
пров. Ефірний, 1-26
пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б
вул. Академіка Маслова, 29-54
вул. Андріївська, 4-8/11
вул. Артема Носенка, 3-33
вул. Віри Холодної, 33-66А
вул. Василя Симоненка, 45-72
вул. Віктора Баранова, 3-13
вул. Зінаїди Тулуб, 21/10
вул. Керченська, 1-43
вул. Кобзарська, 24
вул. Козацька, 140, 142
вул. Локомотивна, 23А-38
вул. Локомотивна, 25
вул. Межова, 1-26
вул. Новомежова, 2/1
вул. Новосхідна, 14/26-36
вул. Переяславська, 37/12
вул. Полковника Гегечкорі, 7, 32А
вул. Республіканська, 75, 77, 79, 79А, 81, 110Б
вул. Северина Наливайка, 2-18/27
вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
вул. Соснівська, 1/19-49
вул. Софіївська, 4, 7/38
вул. Східна, 13/24-38
вул. Троїцька, 12/52-30
вул. Юрія Руфа, 45-63/1
вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В.
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29-33
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.