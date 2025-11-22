«Полтаваобленерго» повідомило графік погодинного відключення електроенергії на неділю

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 513

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у неділю, 23 листопада, буде застосовано графік погодинних відключень:

з 00.00 по 09.00 запроваджений ГПВ в обсязі 1,5 черги,

з 09.00 по 20.00 - в обсязі 2,5 черги.

з 20.00 по 23.59 - в обсязі 2 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, ми повідомляли перелік адрес в Кременчуці, де у неділю, 23 листопада, буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи.