Де у Кременчуці завтра планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 13:30
Переглядів: 274
Енергетики проводитимуть планові роботи з технічного обслуговування електромереж
У неділю, 23 листопада, в Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00:
- туп. Урожайний, 2;
- вул. Академіка Герасимовича, 171;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- ул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1,3,5,7;
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29-33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Соснівка.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.