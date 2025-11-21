Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У суботу, 22 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Полтавський
вул. А. Ізюмова
вул. А. Размислова
вул. Б. Урбанського
вул. Б. Чичибабіна
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Бузкова
вул. В. Баранова
вул. В. Винниченка
вул. В. Кришталя
вул. В. Симоненка
вул. Газопровідна
вул. Г. Чайки
вул. Гетьманська
вул. Д. Галицького
вул. Експресівська
вул. І. Нагнібіди
вул. І. Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. М. Вовчка
вул. М. Грушевського
вул. М. Калачевського
вул. М. Кропивницького
вул. М. Міхновського
вул. Мрії
вул. Н. Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. О. Пчілки
вул. П. Оксанченка
вул. П-ка Коваленка
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. С. Кульчинського
вул. С. Наливайка
вул. Сосновська
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Чайковського
вул. Я. Петруся
пров. А. Ізюмова
пров. Г. Ашкаренка
пров. Гурамішвілі
пров. Ємельяненка
пров. Караванний
пров. Кропивницького
пров. Полтавський
пров. Правди
пров. Размислова
пров. Фізкультурний
пров. Я. Петруся
туп. Айвазовського
туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Д. Апостола
туп. Караванний
туп. Кармелюка
пр. А. Ізюмова
просп. Полтавський, 159–187/2
вул. Експресівська, 22–58
вул. Размислова, 4
вул. Хортицька, 3–28/56
пров. Караванний, 1–48А
вул. Володимира Великого, 72
вул. Мрії, 20, 22, 22А
вул. Барвінкова, 2
вул. Данила Галицького, 4–39А
вул. Керченська
вул. Мрії, 12А
квт. 287, 14, 16
пров. Савинський, 2
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
просп. Полтавський, 277/2–281
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Перекопська, 40
с. Потоки
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Соснівка
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.