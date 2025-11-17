Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим захисником Андрієм Носулем

У вівторок, 18 листопада, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військовослужбовця Андрія Носуля. Про це інформують у Департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син, випускник Кременчуцького ліцею № 4 та відданий захисник Батьківщини — загинув 8 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться завтра, 18 листопада:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близькм полеглого бійця.
