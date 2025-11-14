На правобережжі Кременчука завтра можливі перебої з водою через роботи «Полтаваобленерго»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 120

15 листопада з 8.00 до 18.00 у правобережній частині Кременчука можливе короткочасне знеструмлення об’єктів КП «Кременчукводоканал». Про це підприємство повідомило на своїй сторінці.

Причина — аварійно-відновлювальні роботи, які проводитиме ПАТ «Полтаваобленерго».

У «Кременчукводоканалі» зазначили, що на час виконання робіт забезпечуватимуть стабільне водопостачання та водовідведення за допомогою резервних джерел живлення. Водночас під час перемикань і профілактичних робіт можливе зниження тиску води або тимчасова її відсутність на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Споживачам радять зробити запас води. У разі потреби підприємство готове організувати підвіз питної води за зверненнями до диспетчерської служби.

Телефони диспетчерської: 0 800 605 660, 050 305 45 71, 067 403 97 86.

Нагадаємо, що 15 листопада у Кременчуці з 7.00 до 19.00 по всьому місту буде відсутнє електропостачання.