Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим захисником Валентином Новобранцем

У п’ятницю, 14 листопада, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну захисником Валентином Новобранцем. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що чоловік — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцького ліцею № 17, відданий захисник Батьківщини — загинув 4 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання Валентина Новобранця відбудеться завтра, 14 червня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
