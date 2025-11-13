Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим захисником Валентином Новобранцем

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 326

У п’ятницю, 14 листопада, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну захисником Валентином Новобранцем. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що чоловік — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцького ліцею № 17, відданий захисник Батьківщини — загинув 4 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання Валентина Новобранця відбудеться завтра, 14 червня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.