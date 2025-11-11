Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 12 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
1-й Ягідний проспект
2-й Ягідний проспект
пров. Автобусний
вул. Академіка Герасимовича
вул. Академіка Маслова
вул. Адмірала Остроградського
вул. Білецьківська
вул. Василя Стуса
пров. Василя Стуса
вул. Вільної України
вул. Віталія Базилевського
вул. Героїв Маріуполя
вул. Героїв України
вул. Гайдамацька
вул. Гетьмана Полуботка
вул. Горліс-Горського
вул. Гарета Джонса
вул. Івана Котляревського
вул. Івана Миколайчука
вул. Івана Приходька
вул. Івана Чорнобаби
вул. Ірпінська
вул. Кагамлицька
пров. Кагамлицький
туп. Караїмський
вул. Квітки Цісик
вул. Керченська
пров. Кленовий
вул. Лебедина
вул. Майора Пугача
вул. Мане-Каца
вул. Максима Кривоноса
вул. Мирослава Скорика
вул. Михайла Грушевського
вул. Небесної Сотні
вул. Новокагамлицька
вул. Платухіна
вул. Полковника Гегечкорі
вул. Полковника Оксанченка
вул. Приозерна
вул. Романа Шухевича
вул. Світанкова
вул. Сержанта Мельничука
вул. Софіївська
вул. Тараса Бульби
вул. Троїцька
вул. Чередницька
вул. Чумацький Шлях
вул. Юрія Руфа
вул. Якова Петруся
вул. Ярослава Мудрого
вул. Ярова
квт. 287
пров. Веселий
пров. Господарський
пров. Дружинницький
пров. Ланковий
пров. Лейтенанта Дніпрова
пров. Леся Курбаса
пров. Лесі Українки
пров. Марії Заньковецької
пров. Миклухо-Маклая
пров. Оксани Мешко
пров. Північний
пров. Подовжній
пров. Робітничий
пров. Роменський
пров. Сиваський
пров. Токарний
пров. Трудовий
пров. Уласа Самчука
пров. Урожайний
пров. Ювілейний
туп. Кременецький
туп. Урожайний
туп. Юннатів
пр. Заміський
пр. Степана Васильченка
просп. Лесі Українки
просп. Полтавський
просп. Свободи.
вул. Полковника Оксанченка, 77.
пров. Веселий, 10
вул. Європейська
вул. Івана Франка
вул. Київська
вул. Перекопська
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
