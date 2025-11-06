Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Юрієм Стрибком

Сьогодні, 11:31

У п’ятницю, 7 листопада, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Юрієм Стрибком. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що Юрій Стрибко — вірний син, люблячий чоловік та батько, відданий захисник Батьківщини — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України рік тому, 7 листопада 2024 року.

Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться завтра, 7 листопада:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.