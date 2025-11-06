Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Юрієм Стрибком

У п’ятницю, 7 листопада, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Юрієм Стрибком. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що Юрій Стрибко — вірний син, люблячий чоловік та батько, відданий захисник Батьківщини — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України рік тому, 7 листопада 2024 року.
Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться завтра, 7 листопада:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.
