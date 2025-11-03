«Полтаваобленерго» повідомило як завтра будуть застосовані погодинні відключення електроенергії

Сьогодні, 20:49

Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему

«Полтаваобленерго» повідомляє, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у вівторок, 4 листопада, графік погодинних відключень буде застосовано:

з 08 . 00 по 11 . 00 запроваджений ГПВ в обсязі 0,5 черги ;

з 15 . 00 по 18 . 00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги ;

з 18 . 00 по 20 . 00 запроваджений ГПВ в обсязі 1,5 черги ;

з 20 . 00 по 22 . 00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, ми повідомляли перелік адрес в Кременчуці, де у вівторок, 4 листопада, буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи.