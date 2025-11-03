ГО "Захист держави"
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 161

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 4 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Андрія Ізюмова

  • вул. Архітектора Сергєєва, 3–49/40

  • вул. Бажана

  • вул. Барвінкова

  • вул. Богдана Хмельницького, 31А–210/2

  • вул. Бориса Чичибабіна

  • вул. Броніслава Урбанського

  • вул. Бузкова

  • вул. Вадима Кришталя

  • вул. Василя Симоненка

  • вул. Віктора Баранова

  • вул. Вільної України

  • вул. Вітчизняна, 5–20

  • вул. Володимира Винниченка

  • вул. Володимира Короленка, 3–31/1

  • вул. Гетьманська

  • вул. Гійома Боплана, 4–92

  • вул. Громадянська, 26–55

  • вул. Данила Галицького

  • вул. Затонна, 24

  • вул. Каховська, 1–47

  • вул. Кільцева, 3–34

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Комишанська

  • вул. Кооперативна, 1–131/5, 19–84

  • вул. Лугова, 1–52

  • вул. Миколи Міхновського

  • вул. Миколи Пирогова, 1/13–10

  • вул. Михайла Грушевського

  • вул. Михайла Калачевського

  • вул. Мрії

  • вул. Нескорених, 4–54

  • вул. Ніли Крюкової

  • вул. Новомиргородська

  • вул. Олександра Чайки

  • вул. Олени Пчілки

  • вул. Проліскова, 1–11

  • вул. Проєктна, 3–35

  • вул. Профспілкова, 1–7

  • вул. Раїси Кириченко, 3–108

  • вул. Размислова

  • вул. Ракетна

  • вул. Рокитнянська

  • вул. Северина Наливайка

  • вул. Соснівська

  • вул. Юрія Кондратюка, 1–82

  • вул. Юрія Липи, 3/3–68/39

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька

  • вул. Якова Петруся

  • просп. Полтавський

  • пров. 1-й Весняний, 3–13

  • пров. 2-й Весняний, 2–13

  • пров. Августина Волошина, 1–46

  • пров. Бакинський, 5/6, 9–12

  • пров. Бар’єрний, 2/5–12, 7–12

  • пров. Віталія Дончика, 1

  • пров. Гетьмана Сомка, 2А–51, 7/2

  • пров. Градизький, 4–30

  • пров. Дачний, 1–11

  • пров. Данила Нечая, 3–48/38

  • пров. Західний, 5–14

  • пров. Зв’язковий, проїзд Зв’язковий, туп. Зв’язковий

  • пров. Зелений

  • пров. Квітневий, 1–10

  • пров. Кооперативний, 4/35–33/5

  • пров. Липневий, 6–11

  • пров. Луговий, 2/25–37

  • проїзд Весняний, 7–12

  • проїзд Володимира Константиновича, 7–39

  • проїзд Григоровича-Барського, 1–12

  • проїзд Громадянський, 3–19

  • проїзд Івана Калиновича, 1–60

  • проїзд Луговий, 4–25

  • проїзд Миколи Руденка, 2/20–22/1

  • проїзд Тараса Трясила

  • пров. Олексія Бутовського, 4–67

  • пров. Проєктний

  • пров. Резервний

  • пров. Центральний

  • туп. Марка Жмайла, 3–8

  • туп. Пугачова, 1–21

  • туп. Резервний

  • туп. Спокійний, 1–14.

З 8.00 до 17.00:

  • б-р Українського Відродження, 23А

  • пр-д Зональний, 2–7

  • просп. Лесі Українки, 61/2–63А

  • пров. Василя Стефаника, 30–53/289

  • пров. Господарський, 3, 4

  • вул. Академіка Герасимовича, 81–106

  • вул. Велика набережна, 1–9

  • вул. Гайдамацька, 72А–100А

  • вул. Деповська, 1–57

  • вул. Дружинницька, 23А

  • вул. Запорізька, 7–12

  • вул. Зинаїди Тулуб, 24А

  • вул. Івана Приходька, 1А–14

  • вул. Квітки Цісик, 24–30

  • вул. Максима Кривоноса, 58–92

  • вул. Майора Пугача, 19/22

  • вул. Михайла Грушевського, 11

  • вул. Мрії, 2А, 4, 4А, 6, 6А

  • вул. Новосхідна, 14/26–36

  • вул. Редутна, 8, 27–48А

  • вул. Східна, 13/24–38

  • вул. Херсонська, 1–22

  • вул. Чумацький Шлях, 69–83

  • пров. Арсенальний, 35

  • пров. Капітана Мехеди, 4–37/273

  • пров. Літературний, 3

  • пров. Приозерний, 3/9–36/40

  • пров. Сковороди, 2–8

  • пров. Столярний, 32, 43–57

  • туп. 1-й Деповський, 3–8

  • туп. 2-й Деповський, 3–7

  • туп. Михайла Грушевського, 3–5

  • вул. Фурштадська, 1–19/25

  • вул. Приозерна, 3–7

  • вул. Сержанта Мельничука, 267–291

  • туп. Проточний, 5–20

  • вул. Зарічна, 23/24–78/279

  • просп. Свободи, 34А–38А.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Проліскова, 1, 5, 9, 11.

З 8.00 до 20.00:

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Київська, 64–80, 121

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • туп. Урожайний, 2.

0
Автор: Руслана Горгола
відключення електроенергії Полтаваобленерго
