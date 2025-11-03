Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 4 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Андрія Ізюмова
вул. Архітектора Сергєєва, 3–49/40
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Богдана Хмельницького, 31А–210/2
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Кришталя
вул. Василя Симоненка
вул. Віктора Баранова
вул. Вільної України
вул. Вітчизняна, 5–20
вул. Володимира Винниченка
вул. Володимира Короленка, 3–31/1
вул. Гетьманська
вул. Гійома Боплана, 4–92
вул. Громадянська, 26–55
вул. Данила Галицького
вул. Затонна, 24
вул. Каховська, 1–47
вул. Кільцева, 3–34
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. Кооперативна, 1–131/5, 19–84
вул. Лугова, 1–52
вул. Миколи Міхновського
вул. Миколи Пирогова, 1/13–10
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського
вул. Мрії
вул. Нескорених, 4–54
вул. Ніли Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. Олександра Чайки
вул. Олени Пчілки
вул. Проліскова, 1–11
вул. Проєктна, 3–35
вул. Профспілкова, 1–7
вул. Раїси Кириченко, 3–108
вул. Размислова
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. Северина Наливайка
вул. Соснівська
вул. Юрія Кондратюка, 1–82
вул. Юрія Липи, 3/3–68/39
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Якова Петруся
просп. Полтавський
пров. 1-й Весняний, 3–13
пров. 2-й Весняний, 2–13
пров. Августина Волошина, 1–46
пров. Бакинський, 5/6, 9–12
пров. Бар’єрний, 2/5–12, 7–12
пров. Віталія Дончика, 1
пров. Гетьмана Сомка, 2А–51, 7/2
пров. Градизький, 4–30
пров. Дачний, 1–11
пров. Данила Нечая, 3–48/38
пров. Західний, 5–14
пров. Зв’язковий, проїзд Зв’язковий, туп. Зв’язковий
пров. Зелений
пров. Квітневий, 1–10
пров. Кооперативний, 4/35–33/5
пров. Липневий, 6–11
пров. Луговий, 2/25–37
проїзд Весняний, 7–12
проїзд Володимира Константиновича, 7–39
проїзд Григоровича-Барського, 1–12
проїзд Громадянський, 3–19
проїзд Івана Калиновича, 1–60
проїзд Луговий, 4–25
проїзд Миколи Руденка, 2/20–22/1
проїзд Тараса Трясила
пров. Олексія Бутовського, 4–67
пров. Проєктний
пров. Резервний
пров. Центральний
туп. Марка Жмайла, 3–8
туп. Пугачова, 1–21
туп. Резервний
туп. Спокійний, 1–14.
б-р Українського Відродження, 23А
пр-д Зональний, 2–7
просп. Лесі Українки, 61/2–63А
пров. Василя Стефаника, 30–53/289
пров. Господарський, 3, 4
вул. Академіка Герасимовича, 81–106
вул. Велика набережна, 1–9
вул. Гайдамацька, 72А–100А
вул. Деповська, 1–57
вул. Дружинницька, 23А
вул. Запорізька, 7–12
вул. Зинаїди Тулуб, 24А
вул. Івана Приходька, 1А–14
вул. Квітки Цісик, 24–30
вул. Максима Кривоноса, 58–92
вул. Майора Пугача, 19/22
вул. Михайла Грушевського, 11
вул. Мрії, 2А, 4, 4А, 6, 6А
вул. Новосхідна, 14/26–36
вул. Редутна, 8, 27–48А
вул. Східна, 13/24–38
вул. Херсонська, 1–22
вул. Чумацький Шлях, 69–83
пров. Арсенальний, 35
пров. Капітана Мехеди, 4–37/273
пров. Літературний, 3
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Сковороди, 2–8
пров. Столярний, 32, 43–57
туп. 1-й Деповський, 3–8
туп. 2-й Деповський, 3–7
туп. Михайла Грушевського, 3–5
вул. Фурштадська, 1–19/25
вул. Приозерна, 3–7
вул. Сержанта Мельничука, 267–291
туп. Проточний, 5–20
вул. Зарічна, 23/24–78/279
просп. Свободи, 34А–38А.
вул. Проліскова, 1, 5, 9, 11.
пров. Веселий, 10
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2.
