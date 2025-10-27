«Полтаваобленерго» повідомило як завтра будуть застосовувати погодинні відключення електроенергії

Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему
Завтра буде застосовуватися графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила ПАТ «Полтаваобленерго».
У вівторок, 28 жовтня, графік погодинних відключень буде застосовано:
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, ми повідомляли перелік адрес в Кременчуці, де у вівторок, 28 жовтня, буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи.
