Де в Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 20:00 Переглядів: 311

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 28 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00: просп. Полтавський, 277/2-281

вул. Горліс-Горського, 3-10

с. Мала Кохнівка

с. Придніпрянське

с. Потоки

с. Соснівка

вул. Київська, 64-121

вул. Ярова, 1

вул. Ярова, 3

вул. Ярова, 5

вул. Ярова, 7 З 8.00 до 19.00: пров. Веселий, 10

вул. Івана Франка, 29

вул. Івана Франка, 33

вул. Перекопська, 40

вул. Європейська, 60А

с. Мала Кохнівка З 6.00 до 18.00: пров. Динамівський, 11А

пров. Князя Аскольда, 1А-19А

пров. Парковий, 8А-25

пр. 1-й Індустріальний, 2

пр. 1-й Індустріальний, 3

пр. 1-й Індустріальний, 4

пров. 2-й Індустріальний, 3-12

пр. 2-й Індустріальний, 3

пр. 2-й Індустріальний, 4

пров. 3-й Індустріальний, 11

пров. 3-й Індустріальний, 12

пр. 3-й Індустріальний, 3

пр. 3-й Індустріальний, 4

пров. 4-й Індустріальний, 6

пров. 4-й Індустріальний, 8

пр. 4-й Індустріальний, 3

пр. 4-й Індустріальний, 4

пров. 5-й Індустріальний, 5-12

пров. 6-й Індустріальний, 4А-10

квт. 304, 16-18

вул. Великокохнівська, 2/2-57А

пров. Великокохнівський, 1-15

пр. Великокохнівський, 1-61

вул. Віри Холодної, 1-41А

пров. Делегатський, 3-20

вул. Джерельна, 16

вул. Джерельна, 18

вул. Євгена Патона, 25

вул. Іллі Мєчнікова, 3-10

вул. Індустріальна, 2-145А

пров. Індустріальний, 1/4-99

вул. Козацька, 71-138

пров. Кузьми Скрябіна, 1

пров. Кузьми Скрябіна, 2В

пров. Кузьми Скрябіна, 3

вул. Марусі Чурай, 3-52

вул. Миколи Молочникова, 2

вул. Миколи Молочникова, 4

вул. Миколи Молочникова, 5

вул. Миколи Молочникова, 11

вул. Миколи Татарулі, 3Б-204

вул. Нечуя Левицького, 15А-22

вул. Олексія Древаля, 85-223

пров. Прибережний, 3-10А

пров. Рівненський, 1-44

вул. Сержанта Трушакова, 46-77

вул. Солов’їна, 10

пр. Сонячний, 3-45

туп. Сонячний, 38/12

туп. Сонячний, 40

вул. Спасо-Преображенська, 3

вул. Спасо-Преображенська, 4

вул. Спасо-Преображенська, 6

вул. Чернігівська, 1-23

пров. Чорнобаївський, 1-58 З 8.00 до 17.00: вул. Господарська, 1-38

пров. Господарський, 3-10А

вул. Дружинницька, 1-33

вул. Івана Багряного, 3-21

пров. Композитора Вербицького, 3А

пров. Композитора Вербицького, 5

вул. Льва Орнштейна, 1/7

вул. Льва Орнштейна, 3

вул. Льва Орнштейна, 5

вул. Льва Орнштейна, 8

вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

вул. Нижня, 1-28

вул. Щаслива, 33

пров. Шосейний, 10

вул. Карпенка-Карого, 22-60

вул. Кохнівська, 44-62

пров. Кохнівський, 3

пров. Кохнівський, 3А

вул. Салганна, 4-65

пров. Межовий, 1-30

туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7

туп. 3-й Малокохнівський, 2-4

туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3

пров. Вагонний, 16

вул. Давида Кострова, 2/37

вул. Івана Багряного, 1/39

вул. Івана Дзюби, 3-36

вул. Капітана Мовчана, 1-26

пров. Композитора Вербицького, 1-16

пров. Малокохнівський, 1-23/3

пров. Марії Примаченко, 2-25

туп. Миколи Сціборського, 7

пров. Новогеоргієвський, 10А

вул. Павла Скоропадського, 16

вул. Панаса Мирного, 3-15

вул. Паризька, 2/32-14/35

пров. Парковий, 18/2-27

пров. Південний, 1/29-26

вул. Рєпіна, 1/30-20/26

вул. Максима Кривоноса, 1А-40

пров. Фізкультурний, 1А-22

пров. Фруктовий, 18

пров. Парковий, 2Б

вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

пров. Кагамлицький, 2-18

пров. Міклухо-Маклая, 1-22

вул. Новокагамлицька, 25-45

вул. Подовжня, 3-17

вул. Сержанта Мельничука, 78-139

пров. Уласа Самчука, 18-32

вул. Чередницька, 116А

пров. Ювілейний, 3-23

пров. Антіна Кущинського, 4-8

пров. Бондарський, 4-26

вул. Європейська, 83/18-87

пров. Кар’єрний, 1/4-23

пров. Козачий, 2/7-23

вул. Криворудна, 2-14

пров. Льва Євселевського, 3-19

пров. Миргородський, 2-11

вул. Переяславська, 83-120

вул. Підгірна, 1-38

вул. Піщана, 13-26

пров. Піщаний, 5-27Б

вул. Скеляста, 34

пров. Степана Бандери, 19-40/40

вул. Хорольська, 30-67/18

б-р. Українського Відродження, 7

б-р. Українського Відродження, 11

б-р. Українського Відродження, 13

б-р. Українського Відродження, 15

б-р. Українського Відродження, 17

б-р. Українського Відродження, 19

б-р. Українського Відродження, 21

вул. Квартальна, 4

вул. Квартальна, 14

вул. Квартальна, 14Б

вул. Квартальна, 14В

вул. Вільної України, 3-14

туп. Кременецький, 3-26

вул. Платухіна, 3-23

просп. Полтавський, 32А-48А

вул. Ірпінська, 7-14

вул. Платухіна, 20-37

вул. Романа Шухевича, 11-36

туп. Юннатів, 1-7

пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17

вул. Євгена Патона, 1-25А

вул. Віри Холодної, 51/2-66А

пров. Прибережний, 3-10А

проїзд Сонячний, 30-45

туп. Сонячний, 38/12-40

вул. Віри Холодної, 41А

вул. Марусі Чурай, 8-54

пров. Чорнобаївський, 17-58

вул. Адмірала Остроградського, 1-28

пров. Леся Курбаса, 2-20

пров. Марії Заньковецької, 15-51

просп. Лесі Українки, 39

просп. Лесі Українки, 51

просп. Лесі Українки, 74

просп. Лесі Українки, 74Б

проїзд Володимира Константиновича, 7-39

проїзд Івана Калиновича, 21-60

пров. Князя Олега, 1/6-48/15

вул. Кооперативна, 77-112

пров. Кооперативний, 4/35-33/5

вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4

туп. Спокійний, 1-14

вул. Юрія Кондратюка, 2-30А

вул. Михайла Драгоманова, 33/5

вул. Новосхідна, 14/26-36

вул. Східна, 13/24-38

вул. Квітки Цісик, 24-30

вул. Майора Пугача, 19/22

пров. Василя Стефаника, 30-53/289

вул. Зарічна, 23/24-78/279

пров. Капітана Мехеди, 4-37/273

вул. Приозерна, 3-7

пров. Приозерний, 3/9-36/40

туп. Проточний, 5-20

вул. Сержанта Мельничука, 267-291

просп. Свободи, 34А-38

пров. Арсенальний, 35

пров. Катерини Зарицької, 4-26/44

вул. Тараса Шевченка, 102-140

вул. Лікаря О.Богаєвського, 31

вул. Небесної Сотні, 98

вул. Великокохнівська, 2/2

пров. Великокохнівський, 1-15

вул. Олексія Древаля, 128/1-130А

вул. Індустріальна, 111/11

вул. Миколи Татарулі, 103-204

