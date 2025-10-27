Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого захисника Сергія Мараховку

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця
У вівторок, 28 жовтня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим на війні військовослужбовцем Сергієм Мараховкою. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що захисник — вірний син та люблячий батько, випускник Кременчуцької гімназії № 28 — загинув 18 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання захисника відбудеться завтра, 28 жовтня:
