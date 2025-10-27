Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого захисника Сергія Мараховку

У вівторок, 28 жовтня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим на війні військовослужбовцем Сергієм Мараховкою. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що захисник — вірний син та люблячий батько, випускник Кременчуцької гімназії № 28 — загинув 18 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання захисника відбудеться завтра, 28 жовтня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Мараховки.