Де у Кременчуці в неділю планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 17:00
Переглядів: 195
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У неділю, 26 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00:
- пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4;
- пров. 2-й Індустріальний, 3-12;
- пр. 2-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 3-й Індустріальний, 11,12;
- пр. 3-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 4-й Індустріальний, 6,8;
- пр. 4-й Індустріальний, 3,4;
- пров. 5-й Індустріальний, 5-12;
- пров. 6-й Індустріальний, 4А-10;
- квт. 304, 16-18;
- вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
- пров. Великокохнівський, 1-15;
- пр. Великокохнівський, 1-61;
- вул. Віри Холодної, 1-41А;
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Джерельна, 16,18;
- вул. Євгена Патона, 25;
- вул. Іллі Мєчнікова, 3-10;
- вул. Індустріальна, 2-145А;
- пров. Індустріальний, 1/4-99;
- вул. Козацька, 71-138;
- пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В, 3;
- вул. Марусі Чурай, 3-52;
- вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11;
- вул. Миколи Татарулі, 3Б-204;
- вул. Нечуя Левицького, 15А-22;
- вул. Олексія Древаля, 85-223;
- пров. Прибережний, 3-10А;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Сержанта Трушакова, 46-77;
- вул. Солов’їна, 10;
- пр. Сонячний, 3-45;
- туп. Сонячний, 38/12, 40;
- вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6;
- вул. Чернігівська, 1-23;
- пров. Чорнобаївський, 1-58;
- вул. Керченська, 3А.
З 8.00 до 20.00:
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29,33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А;
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1,3,5,7.
- туп. Урожайний, 2;
- вул. Академіка Герасимовича, 171;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Потоки;
- с. Соснівка.
