Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 78

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 25 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00:

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Івана Франка, 29

  • вул. Івана Франка, 33

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Європейська, 60А

  • с. Мала Кохнівка

З 6.00 до 18.00:

  • пр. 1-й Індустріальний, 2

  • пр. 1-й Індустріальний, 3

  • пр. 1-й Індустріальний, 4

  • пров. 2-й Індустріальний, 3-12

  • пр. 2-й Індустріальний, 3

  • пр. 2-й Індустріальний, 4

  • пров. 3-й Індустріальний, 11

  • пров. 3-й Індустріальний, 12

  • пр. 3-й Індустріальний, 3

  • пр. 3-й Індустріальний, 4

  • пров. 4-й Індустріальний, 6

  • пров. 4-й Індустріальний, 8

  • пр. 4-й Індустріальний, 3

  • пр. 4-й Індустріальний, 4

  • пров. 5-й Індустріальний, 5-12

  • пров. 6-й Індустріальний, 4А-10

  • квт. 304, 16-18

  • вул. Великокохнівська, 2/2-57А

  • пров. Великокохнівський, 1-15

  • пр. Великокохнівський, 1-61

  • вул. Віри Холодної, 1-41А

  • пров. Делегатський, 3-20

  • вул. Джерельна, 16

  • вул. Джерельна, 18

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Іллі Мєчнікова, 3-10

  • вул. Індустріальна, 2-145А

  • пров. Індустріальний, 1/4-99

  • вул. Козацька, 71-138

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1

  • пров. Кузьми Скрябіна, 2В

  • пров. Кузьми Скрябіна, 3

  • вул. Марусі Чурай, 3-52

  • вул. Миколи Молочникова, 2

  • вул. Миколи Молочникова, 4

  • вул. Миколи Молочникова, 5

  • вул. Миколи Молочникова, 11

  • вул. Миколи Татарулі, 3Б-204

  • вул. Нечуя Левицького, 15А-22

  • вул. Олексія Древаля, 85-223

  • пров. Прибережний, 3-10А

  • пров. Рівненський, 1-44

  • вул. Сержанта Трушакова, 46-77

  • вул. Солов’їна, 10

  • пр. Сонячний, 3-45

  • туп. Сонячний, 38/12

  • туп. Сонячний, 40

  • вул. Спасо-Преображенська, 3

  • вул. Спасо-Преображенська, 4

  • вул. Спасо-Преображенська, 6

  • вул. Чернігівська, 1-23

  • пров. Чорнобаївський, 1-58

  • вул. Керченська, 3А

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17

  • вул. Віри Холодної, 33-66А

  • вул. Енергетиків, 39-71

  • пр. Далекий, 1-10

  • вул. Євгена Патона, 1-21А

  • пров. Чорнобаївський, 40А

  • пров. Чорнобаївський, 40Б

  • пров. Чорнобаївський, 60Б

  • вул. Михайла Грушевського, 11

  • туп. Михайла Грушевського, 3

  • туп. Михайла Грушевського, 4

  • туп. Михайла Грушевського, 5

  • б-р. Українського Відродження, 4

  • б-р. Українського Відродження, 17

  • б-р. Українського Відродження, 19

  • б-р. Українського Відродження, 21

  • вул. Квартальна, 4

  • вул. Квартальна, 14Б

  • вул. Ірпінська, 7-14

  • вул. Платухіна, 20-37

  • вул. Романа Шухевича, 11-36

  • туп. Юнатів, 1-7

  • вул. Вільної України, 3-14

  • туп. Кременецький, 3-26

  • вул. Платухіна, 3-23

  • просп. Полтавський, 32А-48А

  • пров. Василя Стефаника, 30-53/289

  • вул. Зарічна, 23/24-78/279

  • пров. Капітана Мехеди, 4-37/273

  • вул. Приозерна, 3

  • вул. Приозерна, 5

  • вул. Приозерна, 7

  • пров. Приозерний, 3/9-36/40

  • туп. Протічний, 5-20

  • вул. Сержанта Мельничука, 267-291

  • вул. Віри Холодної, 51/2-66А

  • вул. Євгена Патона, 2А

  • вул. Євгена Патона, 2Б

  • вул. Євгена Патона, 2В

З 8.00 до 20.00:

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Придніпрянське

  • с. Потоки

  • с. Соснівка

  • вул. Київська, 64-121

  • вул. Ярова, 1

  • вул. Ярова, 3

  • вул. Ярова, 5

  • вул. Ярова, 7

0
Автор: Яна Гудзь
