Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 78

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 25 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00: пров. Веселий, 10

вул. Івана Франка, 29

вул. Івана Франка, 33

вул. Перекопська, 40

вул. Європейська, 60А

с. Мала Кохнівка З 6.00 до 18.00: пр. 1-й Індустріальний, 2

пр. 1-й Індустріальний, 3

пр. 1-й Індустріальний, 4

пров. 2-й Індустріальний, 3-12

пр. 2-й Індустріальний, 3

пр. 2-й Індустріальний, 4

пров. 3-й Індустріальний, 11

пров. 3-й Індустріальний, 12

пр. 3-й Індустріальний, 3

пр. 3-й Індустріальний, 4

пров. 4-й Індустріальний, 6

пров. 4-й Індустріальний, 8

пр. 4-й Індустріальний, 3

пр. 4-й Індустріальний, 4

пров. 5-й Індустріальний, 5-12

пров. 6-й Індустріальний, 4А-10

квт. 304, 16-18

вул. Великокохнівська, 2/2-57А

пров. Великокохнівський, 1-15

пр. Великокохнівський, 1-61

вул. Віри Холодної, 1-41А

пров. Делегатський, 3-20

вул. Джерельна, 16

вул. Джерельна, 18

вул. Євгена Патона, 25

вул. Іллі Мєчнікова, 3-10

вул. Індустріальна, 2-145А

пров. Індустріальний, 1/4-99

вул. Козацька, 71-138

пров. Кузьми Скрябіна, 1

пров. Кузьми Скрябіна, 2В

пров. Кузьми Скрябіна, 3

вул. Марусі Чурай, 3-52

вул. Миколи Молочникова, 2

вул. Миколи Молочникова, 4

вул. Миколи Молочникова, 5

вул. Миколи Молочникова, 11

вул. Миколи Татарулі, 3Б-204

вул. Нечуя Левицького, 15А-22

вул. Олексія Древаля, 85-223

пров. Прибережний, 3-10А

пров. Рівненський, 1-44

вул. Сержанта Трушакова, 46-77

вул. Солов’їна, 10

пр. Сонячний, 3-45

туп. Сонячний, 38/12

туп. Сонячний, 40

вул. Спасо-Преображенська, 3

вул. Спасо-Преображенська, 4

вул. Спасо-Преображенська, 6

вул. Чернігівська, 1-23

пров. Чорнобаївський, 1-58

вул. Керченська, 3А З 8.00 до 17.00: пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17

вул. Віри Холодної, 33-66А

вул. Енергетиків, 39-71

пр. Далекий, 1-10

вул. Євгена Патона, 1-21А

пров. Чорнобаївський, 40А

пров. Чорнобаївський, 40Б

пров. Чорнобаївський, 60Б

вул. Михайла Грушевського, 11

туп. Михайла Грушевського, 3

туп. Михайла Грушевського, 4

туп. Михайла Грушевського, 5

б-р. Українського Відродження, 4

б-р. Українського Відродження, 17

б-р. Українського Відродження, 19

б-р. Українського Відродження, 21

вул. Квартальна, 4

вул. Квартальна, 14Б

вул. Ірпінська, 7-14

вул. Платухіна, 20-37

вул. Романа Шухевича, 11-36

туп. Юнатів, 1-7

вул. Вільної України, 3-14

туп. Кременецький, 3-26

вул. Платухіна, 3-23

просп. Полтавський, 32А-48А

пров. Василя Стефаника, 30-53/289

вул. Зарічна, 23/24-78/279

пров. Капітана Мехеди, 4-37/273

вул. Приозерна, 3

вул. Приозерна, 5

вул. Приозерна, 7

пров. Приозерний, 3/9-36/40

туп. Протічний, 5-20

вул. Сержанта Мельничука, 267-291

вул. Віри Холодної, 51/2-66А

вул. Євгена Патона, 2А

вул. Євгена Патона, 2Б

вул. Євгена Патона, 2В З 8.00 до 20.00: туп. Урожайний, 2

вул. Академіка Герасимовича, 171

просп. Полтавський, 277/2-281

вул. Горліс-Горського, 3-10

с. Мала Кохнівка

с. Придніпрянське

с. Потоки

с. Соснівка

вул. Київська, 64-121

вул. Ярова, 1

вул. Ярова, 3

вул. Ярова, 5

вул. Ярова, 7

