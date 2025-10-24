Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У суботу, 25 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00:
пров. Веселий, 10
вул. Івана Франка, 29
вул. Івана Франка, 33
вул. Перекопська, 40
вул. Європейська, 60А
с. Мала Кохнівка
З 6.00 до 18.00:
пр. 1-й Індустріальний, 2
пр. 1-й Індустріальний, 3
пр. 1-й Індустріальний, 4
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пр. 2-й Індустріальний, 3
пр. 2-й Індустріальний, 4
пров. 3-й Індустріальний, 11
пров. 3-й Індустріальний, 12
пр. 3-й Індустріальний, 3
пр. 3-й Індустріальний, 4
пров. 4-й Індустріальний, 6
пров. 4-й Індустріальний, 8
пр. 4-й Індустріальний, 3
пр. 4-й Індустріальний, 4
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
квт. 304, 16-18
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
пров. Великокохнівський, 1-15
пр. Великокохнівський, 1-61
вул. Віри Холодної, 1-41А
пров. Делегатський, 3-20
вул. Джерельна, 16
вул. Джерельна, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
вул. Індустріальна, 2-145А
пров. Індустріальний, 1/4-99
вул. Козацька, 71-138
пров. Кузьми Скрябіна, 1
пров. Кузьми Скрябіна, 2В
пров. Кузьми Скрябіна, 3
вул. Марусі Чурай, 3-52
вул. Миколи Молочникова, 2
вул. Миколи Молочникова, 4
вул. Миколи Молочникова, 5
вул. Миколи Молочникова, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Нечуя Левицького, 15А-22
вул. Олексія Древаля, 85-223
пров. Прибережний, 3-10А
пров. Рівненський, 1-44
вул. Сержанта Трушакова, 46-77
вул. Солов’їна, 10
пр. Сонячний, 3-45
туп. Сонячний, 38/12
туп. Сонячний, 40
вул. Спасо-Преображенська, 3
вул. Спасо-Преображенська, 4
вул. Спасо-Преображенська, 6
вул. Чернігівська, 1-23
пров. Чорнобаївський, 1-58
вул. Керченська, 3А
З 8.00 до 17.00:
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
вул. Віри Холодної, 33-66А
вул. Енергетиків, 39-71
пр. Далекий, 1-10
вул. Євгена Патона, 1-21А
пров. Чорнобаївський, 40А
пров. Чорнобаївський, 40Б
пров. Чорнобаївський, 60Б
вул. Михайла Грушевського, 11
туп. Михайла Грушевського, 3
туп. Михайла Грушевського, 4
туп. Михайла Грушевського, 5
б-р. Українського Відродження, 4
б-р. Українського Відродження, 17
б-р. Українського Відродження, 19
б-р. Українського Відродження, 21
вул. Квартальна, 4
вул. Квартальна, 14Б
вул. Ірпінська, 7-14
вул. Платухіна, 20-37
вул. Романа Шухевича, 11-36
туп. Юнатів, 1-7
вул. Вільної України, 3-14
туп. Кременецький, 3-26
вул. Платухіна, 3-23
просп. Полтавський, 32А-48А
пров. Василя Стефаника, 30-53/289
вул. Зарічна, 23/24-78/279
пров. Капітана Мехеди, 4-37/273
вул. Приозерна, 3
вул. Приозерна, 5
вул. Приозерна, 7
пров. Приозерний, 3/9-36/40
туп. Протічний, 5-20
вул. Сержанта Мельничука, 267-291
вул. Віри Холодної, 51/2-66А
вул. Євгена Патона, 2А
вул. Євгена Патона, 2Б
вул. Євгена Патона, 2В
З 8.00 до 20.00:
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліс-Горського, 3-10
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Потоки
с. Соснівка
вул. Київська, 64-121
вул. Ярова, 1
вул. Ярова, 3
вул. Ярова, 5
вул. Ярова, 7
