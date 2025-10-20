На минулому тижні у Кременчуці на світ з'явилися 23 немовлят

На минулому тижні, із 13 по 19 жовтня, у Кременчуці на світ з’явилися 23 дитини. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Хлопчиків і дівчаток народилося майже порівну: 12 хлопчиків та 11 дівчаток.
У перинатальному центрі на світ з’явилися 17 немовлят — 11 хлопчиків та 6 дівчаток. Ще 6 малюків — 1 хлопчик та 5 дівчаток — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, тижнем раніше, із 6 до 12 вересня, у Кременчуці народилися 29 малюків — 17 дівчаток і 12 хлопчиків.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.