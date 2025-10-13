Минулого тижня у Кременчуці народилися 29 немовлят

Дівчаток цього разу більше, ніж хлопчиків

За попередній тиждень, із 6 до 12 вересня, у Кременчуці народилися 29 малюків. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Дівчаток цього разу народилося більше, ніж хлопчиків — їх 17, а хлопчиків 12.

У перинатальному центрі на світ з’явилося 25 дітей — 11 хлопчиків та 14 дівчаток. Ще 4 малюків — 1 хлопчик та 3 дівчинки — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Нагадаємо, тижнем раніше, із 29 вересня по 5 жовтня, у Кременчуці на світ з’явилися 17 немовлят: дівчаток 12, а хлопчиків 5.