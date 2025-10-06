Упродовж минулого тижня у Кременчуці народилися 17 малюків

За минулий тиждень, із 29 вересня по 5 жовтня, у Кременчуці на світ з’явилися 17 немовлят. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Дівчаток цього разу народилося більше: їх 12, а хлопчиків — 5.
У перинатальному центрі на світ з’явилися 11 малюків — 9 дівчаток та 2 хлопчики. У пологовому відділенні лікарні «Правобережна» народилися 6 діток — 3 дівчинки та 3 хлопчики.
Нагадаємо, тижнем раніше, із 22 по 28 вересня, у Кременчуці з’явилися на світ 34 немовляти.
