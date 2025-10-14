У Кременчуці продовжать будівництво нового ЖК на березі Дніпра: забудовником є компанія депутата

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 499

У Кременчуці продовжать будівництво житлового компексу «Дніпровська Рив'єра» на вулиці Богдана Хмельницького. Про це стало відомо учора, 13 жовтня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури під головуванням депутата Сергія Порчиряна.

До слова, перед початком розгляду цього питання сам депутат заявив, що у нього є конфлікт інтересів, тож він не братиме участі у голосуванні і попросив зачитати та підписати проєкт рішення свого заступника, депутата Роженка.

Відповідно до проєкту рішення, опублікованого на сайт міськради, місто погоджується передати приватному підприємству «Дніпровська Рив'єра» земельну ділянку площею 68133 кв.м для будівництва житлового комплексу із окремо розташованим дитячим садочком на 90 місць на вулиці Богдана Хмельницького, 3 строком на 3 роки. Плату за оренду земельної ділянки встановили у розмірі 3% річних від нормативної грошової оцінки землі.

Чому не голосував депутат Порчирян

За даними аналітичної системи YouControl депутат Кременчуцької міськради Сергій Порчирян значиться одним із засновників та кінцевих бенефеціарів ПП «Дніпровська Рив'єра».

Як розповів сам депутат на засіданні комісії, проєкт на зведення наступного будинку вже готовий — нині він проходить експертизу. Він також додав, що відповідно до законодавства, у будинку вже запроєктоване бомбосховище.

Нагадаємо, ми писали, що кілька років тому замість дитсадка у ЖК «Дніпровська Рив'єра» мала бути ще одна багатоповерхівка. Проте депутати дозволили орнеду землі забудовнику тільки за умови будівництва окремо розташованого дитсадка.