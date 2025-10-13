Потрібна допомога підрозділам БпЛА та артилеристів — волонтери у Кременчуці збирають кошти на причепи

Це будуть 239-й та 240-й причепи, виготовлені кременчуцькими волонтерами для ЗСУ
Сподіватися на допомогу США можна, але захистити Україну можуть тільки наші воїни. А допомагати захисникам можемо тільки ми — кожен на своєму місці. Про це написав у Facebook відомий кременчуцький волонтер, голова БФ «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан, який разом зі своєю командою четвертий рік займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки.
Команда кременчуцьких волонтерів з початку повномасштабної війни вже виготовила 238 причепів для фронту та продовжує працювати.
Наразі вони займаються виготовленням 239-го та 240-го причепів на прохання бійців підрозділу БпЛА та артилеристів, які зараз на фронті захищають Україну і нас з вами.
Отже, для закінчення збору на виготовлення двох причепів для військових не вистачає ще майже 12 тисяч гривень.
Допомогти у цьому зборі можна ТУТ.
Картка МоноБанки причіпи для підрозділів БПЛА та артилеристів:
4874 1000 2942 9175
Картка Приватбанку:
5169 3600 0294 2401
Paypal:
