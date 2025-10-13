ГО "Захист держави"
Кременчук, Допомога військовим, Війна

Потрібна допомога підрозділам БпЛА та артилеристів — волонтери у Кременчуці збирають кошти на причепи

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 110

 

Це будуть 239-й та 240-й причепи, виготовлені кременчуцькими волонтерами для ЗСУ

Сподіватися на допомогу США можна, але захистити Україну можуть тільки наші воїни. А допомагати захисникам можемо тільки ми — кожен на своєму місці. Про це написав у Facebook відомий кременчуцький волонтер, голова БФ «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан, який разом зі своєю командою четвертий рік займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки.

Команда кременчуцьких волонтерів з початку повномасштабної війни вже виготовила 238 причепів для фронту та продовжує працювати.

 

Наразі вони займаються виготовленням 239-го та 240-го причепів на прохання бійців підрозділу БпЛА та артилеристів, які зараз на фронті захищають Україну і нас з вами.

— Триває збір на два причепи для підрозділів БПЛА та артилеристів. Сума збору — 58000 грн. На сьогодні зібрано 46350 грн. Дякую всім хто допомагає… Ми з Вами продовжуємо працювати, не зупиняємося! Збір у нас триває, — написав Сергій Каптан на своїй сторінці у Фейсбуці.

Отже, для закінчення збору на виготовлення двох причепів для військових не вистачає ще майже 12 тисяч гривень.

Допомогти у цьому зборі можна ТУТ.

Картка МоноБанки причіпи для підрозділів БПЛА та артилеристів:

4874 1000 2942 9175

Картка Приватбанку:

5169 3600 0294 2401

Paypal:

sergkaptan@gmail.com

ПО ТЕМІ:

Потрібна допомога підрозділу ППО, який захищає Кременчук — волонтери збирають кошти на причепи 

«Не час розслаблятися та вірити в мнимі переговори. Час допомагати ЗСУ»: кременчуцькі волонтери виготовили причепи-спальники, які поїдуть на передову

Кременчуцькі волонтери відправили на фронт вже 200 причепів та понад 2000 мобільних буржуйок

На фронт передали 196-й причіп, вироблений волонтерами Кременчука: наші захисники дякують усім, хто допомагає

Кременчуцькі волонтери виготовили причіп-плацкарт для відпочинку розрахунків ППО

Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук волонтери причеп Сергій Каптан допомога військовим БПЛА
