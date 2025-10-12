Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У понеділок, 13 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 304, 16–18
пр. 1-й Індустріальний, 2–4
пр. 2-й Індустріальний, 3–4
пр. 3-й Індустріальний, 3–4
пр. 4-й Індустріальний, 3–4
пр. Великокохнівський, 1–61
пр. Сонячний, 3–45
пров. 2-й Індустріальний, 3–12
пров. 3-й Індустріальний, 11–12
пров. 4-й Індустріальний, 6–8
пров. 5-й Індустріальний, 5–12
пров. 6-й Індустріальний, 4А–10
пров. Великокохнівський, 1–15
пров. Делегатський, 3–20
пров. Індустріальний, 1/4–99
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Прибережний, 3–10А
пров. Рівненський, 1–44
пров. Чорнобаївський, 1–58
туп. Сонячний, 38/12
вул. Великокохнівська, 2/2–57А
вул. Віри Холодної, 1–41А
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Мєчнікова, 3–10
вул. Індустріальна, 2–145А
вул. Козацька, 71–134
вул. Марусі Чурай, 3–52
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б–204
вул. Нечуя Левицького, 15А–22
вул. Олексія Древаля, 85–223
вул. Сержанта Трушакова, 46–77
вул. Солов’їна, 10
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Чернігівська, 1–23.
б-р Українського Відродження, 7–15
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Барвінкова, 1–30
вул. Валентини Федько, 14–37
вул. Великокохнівська, 12–28А
вул. Господарська, 1–38
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67
вул. Івана Багряного, 1/39, 3–21
вул. Івана Дзюби, 3–36
вул. Івана Мазепи, 34/47–51
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20
вул. Капітан Корпана, 1
вул. Капітана Мовчана, 1–26
вул. Карпенка-Карого, 16–23, 22–60
вул. Козацька, 3–26/24
вул. Кохнівська, 44–62
вул. Криворудна, 2–14
вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
вул. Максима Кривоноса, 1А–40, 25, 41/2–92
вул. Небесної Сотні, 24/37, 26А, 29/35
вул. Нижня, 1–28
вул. Новокагамлицька, 25–45
вул. Озерна, 3–13
вул. Павла Скоропадського, 16
вул. Панаса Мирного, 3–15
вул. Паризька, 2/32–14/35
вул. Переяславська, 83–120
вул. Підгірна, 1–38
вул. Піщана, 13–26
вул. Подовжня, 3–17
вул. Раїси Кириченко, 101–108
вул. Республіканська, 75, 77, 79, 79А, 110Б
вул. Рокитнянська, 27С
вул. Садківська, 15/20–30/15
вул. Салганна, 4–65, 7–45
вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6
вул. Сержанта Мельничука, 78–139
вул. Скеляста, 34
вул. Соні Делоне, 1–10
вул. Тараса Шевченка, 54/43
вул. Уласа Самчука, 18–32
вул. Хорольська, 30–67/18
вул. Хрестини Пекарчук, 1/4–6
вул. Чередницька, 116А
вул. Щаслива, 2–40, 33
вул. Якова Петруся, 102, 104, 130
пр. Івана Калиновича, 1–22
пр. Луговий, 4, 8, 12
пр. Мисливський, 3, 4, 6
просп. Свободи, 34А
пров. Антіна Кущинського, 4–8
пров. Бондарський, 4–26
пров. Вагонний, 16
пров. Вишневий, 26–49
пров. Господарський, 3–10А
пров. Гурамішвілі, 1
пров. Зелений, 2/16–17
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Кар’єрний, 1/4–23
пров. Князя Олега, 1–4, 1–7
пров. Козачий, 2/7–23
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Композитора Вербицького, 1–16, 3А, 5
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г–17
пров. Малокохнівський, 1–23/3
пров. Марії Примаченко, 2–25
пров. Межовий, 1–30
пров. Міклухо-Маклая, 1–22
пров. Миргородський, 2–11
пров. Нечая, 13–19
пров. Новогеоргієвський, 10А
пров. Олени Теліги, 1–17
пров. Парковий, 2Б, 18/2–27
пров. Південний, 1/29–26
пров. Піщаний, 5–27Б
пров. Проектний, 3–7
пров. Садківський, 2–34А
пров. Світловодський, 3–8/19
пров. Степана Бандери, 19–40/40
пров. Токарний, 21/13
пров. Уласа Самчука, 18–32
пров. Фізкультурний, 1А–22
пров. Фруктовий, 18
пров. Ювілейний, 3–23
туп. 2-й Малокохнівський, 1/20–7
туп. 3-й Малокохнівський, 2–4
туп. 4-1 Малокохнівський, 1/14, 3
туп. Миколи Сціборського, 7
туп. Озерний, 3/7–26/13
туп. Садківський, 3/3–23
туп. Урожайний, 2
вул. Архітектора Сергеєва, 3–23
вул. Ботанічна, 21–34
вул. Віри Холодної, 33–66А
вул. Енергетиків, 39–71
вул. Кооперативна, 1А, 116, 116А
вул. Каховська, 47
вул. Лугова, 38–52
вул. Проектна, 11/6–31
вул. Юрія Кондратюка, 1, 1А, 1Д, 2Б, 82
пр-д Далекий, 1–10.
пров. Веселий, 10
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.