Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 10 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
туп. Кременецький, 3–26
вул. Вільної України, 3–14
вул. Платухіна, 3–23
просп. Полтавський, 32А–48.
квт. 304, 16–18
пр. 1-й Індустріальний, 2–4
пр. 2-й Індустріальний, 3–4
пр. 3-й Індустріальний, 3–4
пр. 4-й Індустріальний, 3–4
пр. Великокохнівський, 1–61
пров. 2-й Індустріальний, 3–12
пров. 3-й Індустріальний, 11–12
пров. 4-й Індустріальний, 6–8
пров. 5-й Індустріальний, 5–12
пров. 6-й Індустріальний, 4А–10
пров. Великокохнівський, 1–15
пров. Делегатський, 3–20
пров. Індустріальний, 1/4–99
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Прибережний, 3–10А
пров. Рівненський, 1–44
пров. Чорнобаївський, 1–58
туп. Сонячний, 38/12
вул. Великокохнівська, 2/2–57А
вул. Віри Холодної, 1–41А
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Індустріальна, 2–145А
вул. Іллі Мєчнікова, 3–10
вул. Козацька, 71–134
вул. Марусі Чурай, 3–52
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б–204
вул. Нечуя Левицького, 15А–22
вул. Олексія Древаля, 85–223
вул. Сержанта Трушакова, 46–77
вул. Солов’їна, 10
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Чернігівська, 1–23.
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.