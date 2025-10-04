Де у Кременчуці у неділю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У неділю, 5 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 304, 16-18
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пр. Великокохнівський, 1-61
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
пров. Великокохнівський, 1-15
пров. Делегатський, 3-20
пров. Індустріальний, ¼-99
пров. Прибережний, 3-10А
пров. Рівненський, 1-44
пров. Чорнобаївський, 1-58
туп. Сонячний, 38/12
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
вул. Віри Холодної, 1-41А
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Індустріальна, 2-145А
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
вул. Козацька, 71-134
вул. Марусі Чурай, 3-52
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Нечуя Левицького, 15А-22
вул. Олексія Древаля, 85-223
вул. Сержанта Трушакова, 46-77
вул. Солов’їна, 10
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Чернігівська, 1-23
пр. Сонячний, 3-45
просп. Полтавський, 277/2-281
пров. Веселий, 10
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
