Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У четвер, 2 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
• б-р. Українського Відродження, 7,11,13,15
• пров. Богдана Хмельницького, 3-8
• пров. Марка Кропивницького, 1-14
• пров. Марії Примаченко, 2-25
• пров. Недогарський, 3-18/29
• туп. Газопровідний, 1-11
• туп. Глобинський, 16-41А
• туп. Данила Апостола, 1/25-12
• туп. Миколи Сціборського, 7
• вул. Академіка Герасимовича, 53-84А
• вул. Барвінкова, 1-30
• вул. Богдана Хмельницького, 5-58/1
• вул. Василя Симоненка, 16/1
• вул. Газопровідна, 4-30
• вул. Данила Галицького, 6, 53, 55, 67
• вул. Давида Кострова, 2/37
• вул. Євгена Коновальця, 7/1-9/2
• вул. Ігоря Сікорського, 2/54
• вул. Капітана Мовчана, 1-26
• вул. Космонавтів, 67
• вул. Максима Кривоноса, 20/125
• вул. Марка Кропивницького, 1-52
• вул. Недогарська, 5/8-24/15
• вул. Паризька, 2/32-12
• вул. Прирічна, 1-10
• вул. Рєпіна, 2/26-8
• вул. Рокитнянська, 27С
• вул. Сергія Кульчицького, 1/47,4,6
• вул. Тракторна, 3/1-7/7
• вул. Хімічна, 1/2
• вул. Чумацький Шлях, 45-67
• вул. Якова Петруся, 31-132
• квт. 278, 18,22А
• квт. 304, 16-18
• пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4
• пр. 2-й Індустріальний, 3,4
• пр. 3-й Індустріальний, 3,4
• пр. 4-й Індустріальний, 3,4
• пр. Великокохнівський, 1-61
• просп. Лесі Українки, 11,102,104,110,118
• просп. Лесі Українки, 17/11-27; 37-78Б
• просп. Полтавський, 5-44/2
• просп. Полтавський, 34А-48А
• пров. 2-й Індустріальний, 3-12
• пров. 3-й Індустріальний, 11,12
• пров. 4-й Індустріальний, 6,8
• пров. 5-й Індустріальний, 5-12
• пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
• пров. Вербовий, 2,4
• пров. Великокохнівський, 1-15
• пров. Делегатський, 3-20
• пров. Індустріальний, ¼-99
• пров. Рівненський, 1-44
• пров. Рівненський, 13А-25
• вул. Великокохнівська, 2/2-57А
• вул. Віри Холодної, 1-41А
• вул. Вільної України, 3-14
• вул. Джерельна, 3-19
• вул. Джерельна, 16,18
• вул. Євгена Патона, 25
• вул. Івана Виговського, 3/4
• вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
• вул. Індустріальна, 2-145А
• вул. Каштанова, 1-22
• вул. Київська, — (див. блок 08:00–20:00)
• вул. Козацька, 61/31-94А
• вул. Козацька, 71-134
• вул. Космічна
• вул. Марусі Чурай, 3-52
• вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11
• вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
• вул. Нечуя Левицького, 15А-22
• вул. Олексія Древаля, 30
• вул. Олексія Древаля, 85-223
• вул. Платухіна, 3-23
• вул. Республіканська, 75-138
• вул. Романа Шухевича, 3,7,9
• вул. Сергія Кульчицького, 16-49
• вул. Сержанта Трушакова, 46-77
• вул. Солов’їна, 10
• вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6
• вул. Чернігівська, 1-23
• пров. Чорнобаївський, 1-58
• туп. Кременецький, 3-26
• туп. Сонячний, 38/12
• туп. Степовий, 1-9
• пр. Сонячний, 3-45
• просп. Полтавський, 277/2-281
• пров. Веселий, 10
• туп. Урожайний, 2
• вул. Академіка Герасимовича, 171
• вул. Героїв України, 1-72
• пров. Героїв України, 1-21
• вул. Горліс-Горського, 3-10
• вул. Дніпровська, 1
• вул. Європейська, 60А
• вул. Зарічна, 1-46
• вул. Івана Франка, 29, 33
• вул. Перекопська, 40
• вул. Київська, 64-80, 121
• вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
• с. Мала Кохнівка
• с. Потоки
• с. Придніпрянське
• с. Соснівка
