У Кременчуці на вулиці Героїв Маріуполя загорілася автівка

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 295

Сьогодні вдень у Кременчуці на вулиці Героїв Маріуполя біля будинку 69 загорівся легковий автомобіль. На місце пожежі прибули рятувальники. Про це повідомили в Кременчуцькому районному управлінні цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Причина пожежі поки невідома. Подробиці пожежі повідомимо додатково.

Нагадаємо, 19 вересня у Кременчуці суд обрав запобіжні заходи двом юнакам, яких підозрюють у замовному підпалі трьох автомобілів.