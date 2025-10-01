У Кременчуці на вулиці Героїв Маріуполя загорілася автівка

На місце пожежі прибули рятувальники ДСНС
Сьогодні вдень у Кременчуці на вулиці Героїв Маріуполя біля будинку 69 загорівся легковий автомобіль. На місце пожежі прибули рятувальники. Про це повідомили в Кременчуцькому районному управлінні цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Причина пожежі поки невідома. Подробиці пожежі повідомимо додатково.
Нагадаємо, 19 вересня у Кременчуці суд обрав запобіжні заходи двом юнакам, яких підозрюють у замовному підпалі трьох автомобілів.
