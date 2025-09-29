Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 30 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Івана Мазепи, 34/47
вул. Майора Борищака, 12, 15, 16
вул. Небесної Сотні, 20/10, 22/13
вул. Тараса Шевченка, 50А, 50Б, 52/36
просп. Лесі Українки, 39, 47, 49, 49А, 49Б, 55В
пров. Бакинський, 9-12
пров. Бар’єрний, 7-12
вул. Вітчизняна, 5-20
вул. Гійома Боплана, 77-92
пров. Західний, 11,12,14
пров. Квітневий, 1-10
вул. Кооперативна, 1-28/75
пров. Луговий, 17-19
пр-д Луговий, 10-15
вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Марка Вовчка, 2-28
просп. Полтавський, 221-241
вул. Ананія Размислова, 3-34А
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Полковника Оксанченка, 1А-22
просп. Полтавський, 87-157
пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А
пр-д 2-й Ягідний, 2
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Вільної України, 17/2-40
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
пров. Ягідний, 2-39
вул. Господарська, 1-38
пров. Господарський, 3-10А
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Івана Багряного, 3-21
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Нижня, 1-28
вул. Щаслива, 33
пров. Шосейний, 10
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Кохнівська, 44-62
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Межовий, 1-30
вул. Салганна, 4-65
вул. Василя Симоненка, 45-72
вул. Віктора Баранова, 3-13
вул. Кобзарська, 24
вул. Северина Наливайка, 2-18/27
вул. Соснівська, 1/19-49
вул. Іллі Ткаченка, 6-81/30
пров. Іллі Ткаченка, 3-15/28
вул. Махоркова, 4-20
вул. Небесної Сотні, 66/1-98
вул. Новоселівська, 1/25-10
вул. Ромоданівська, 10
вул. Тараса Шевченка, 76-105/14
пров. Щемилівський, 3-28
вул. Євгена Коновальця, 2/33
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Подовжня, 3-17
вул. Сержанта Мельничука, 78-139
пров. Уласа Самчука, 18-32
вул. Чередницька, 116А
пров. Ювілейний, 3-23
вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22
пров. Північний, 4
пров. Сиваський, 4-21
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Юрія Руфа, 169
вул. Василя Симоненка, 16/1
вул. Газопровідна, 4-30
туп. Газопровідний, 1-11
Ігоря Сікорського, 2/54
вул. Марка Кропивницького, 1-52
пров. Марка Кропивницького, 1-14
туп. Глобинський, 16-41А
вул. Данила Апостола, 1/25-12
вул. Хімічна, 1/2
пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пр. 2-й Індустріальний, 3,4
пров. 3-й Індустріальний, 11,12
пр. 3-й Індустріальний, 3,4
пров. 4-й Індустріальний, 6,8
пр. 4-й Індустріальний, 3,4
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
квт. 304, 16-18
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
пров. Великокохнівський, 1-15
пр. Великокохнівський, 1-61
вул. Віри Холодної, 1-41А
пров. Делегатський, 3-20
вул. Джерельна, 16,18
пров. Ефірний, 22
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Мєчнікова, 3-10
вул. Індустріальна, 2-145А
пров. Індустріальний, 1/4-99
вул. Козацька, 71-134
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Марусі Чурай, 3-52
вул. Миколи Молочникова, 2-15
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Нечуя Левицького, 15А-22
вул. Олексія Древаля, 85-223
пров. Прибережний, 3-10А
пров. Рівненський, 1-44
вул. Сержанта Трушакова, 46-77
вул. Солов’їна, 7,10
пр. Сонячний, 3-45
туп. Сонячний, 38/12
вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6
вул. Чернігівська, 1-23
пров. Чорнобаївський, 1-58.
вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 8, 26, 28
вул. Кобзарська, 21/15
вул. Миколи Міхновського, 1-57
вул. Ракетна, 1-18
вул. Хімічна, 2Б, 19-37
просп. Лесі Українки, 17/11, 19, 23, 27
вул. Тараса Бульби, 7А, 9А
вул. Республіканська, 98-138
вул. Космічна
вул. Антоненка-Давидовича, 2-38
вул. Володимира Вернадського, 57-80
вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31
вул. Портова, 3-26/6
вул. Правобережна, 33
пров. Придніпровський, 2-19
вул. Східна, 3
вул. Шістдесятників, 1-26/2
вул. Горліс-Горського, 3-10
просп. Полтавський, 277/2-281
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.