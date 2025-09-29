ГО "Захист держави"
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 30 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • вул. Івана Мазепи, 34/47

  • вул. Майора Борищака, 12, 15, 16

  • вул. Небесної Сотні, 20/10, 22/13

  • вул. Тараса Шевченка, 50А, 50Б, 52/36

  • просп. Лесі Українки, 39, 47, 49, 49А, 49Б, 55В

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Бакинський, 9-12

  • пров. Бар’єрний, 7-12

  • вул. Вітчизняна, 5-20

  • вул. Гійома Боплана, 77-92

  • пров. Західний, 11,12,14

  • пров. Квітневий, 1-10

  • вул. Кооперативна, 1-28/75

  • пров. Луговий, 17-19

  • пр-д Луговий, 10-15

  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23

  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65

  • вул. Марка Вовчка, 2-28

  • просп. Полтавський, 221-241

  • вул. Ананія Размислова, 3-34А

  • вул. Експресівська, 1-27А

  • вул. Полковника Оксанченка, 1А-22

  • просп. Полтавський, 87-157

  • пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А

  • пр-д 2-й Ягідний, 2

  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28

  • вул. Вільної України, 17/2-40

  • пров. Леся Курбаса, 2-20

  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51

  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18

  • пров. Ягідний, 2-39

  • вул. Господарська, 1-38

  • пров. Господарський, 3-10А

  • вул. Дружинницька, 1-33

  • вул. Івана Багряного, 3-21

  • пров. Композитора Вербицького, 3А, 5

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

  • вул. Нижня, 1-28

  • вул. Щаслива, 33

  • пров. Шосейний, 10

  • вул. Карпенка-Карого, 22-60

  • вул. Кохнівська, 44-62

  • пров. Кохнівський, 3, 3А

  • пров. Межовий, 1-30

  • вул. Салганна, 4-65

  • вул. Василя Симоненка, 45-72

  • вул. Віктора Баранова, 3-13

  • вул. Кобзарська, 24

  • вул. Северина Наливайка, 2-18/27

  • вул. Соснівська, 1/19-49

  • вул. Іллі Ткаченка, 6-81/30

  • пров. Іллі Ткаченка, 3-15/28

  • вул. Махоркова, 4-20

  • вул. Небесної Сотні, 66/1-98

  • вул. Новоселівська, 1/25-10

  • вул. Ромоданівська, 10

  • вул. Тараса Шевченка, 76-105/14

  • пров. Щемилівський, 3-28

  • вул. Євгена Коновальця, 2/33

  • вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

  • пров. Кагамлицький, 2-18

  • пров. Міклухо-Маклая, 1-22

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • вул. Подовжня, 3-17

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-139

  • пров. Уласа Самчука, 18-32

  • вул. Чередницька, 116А

  • пров. Ювілейний, 3-23

  • вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22

  • пров. Північний, 4

  • пров. Сиваський, 4-21

  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7

  • вул. Юрія Руфа, 169

  • вул. Василя Симоненка, 16/1

  • вул. Газопровідна, 4-30

  • туп. Газопровідний, 1-11

  • Ігоря Сікорського, 2/54

  • вул. Марка Кропивницького, 1-52

  • пров. Марка Кропивницького, 1-14

  • туп. Глобинський, 16-41А

  • вул. Данила Апостола, 1/25-12

  • вул. Хімічна, 1/2

  • пр. 1-й Індустріальний, 2,3,4

  • пров. 2-й Індустріальний, 3-12

  • пр. 2-й Індустріальний, 3,4

  • пров. 3-й Індустріальний, 11,12

  • пр. 3-й Індустріальний, 3,4

  • пров. 4-й Індустріальний, 6,8

  • пр. 4-й Індустріальний, 3,4

  • пров. 5-й Індустріальний, 5-12

  • пров. 6-й Індустріальний, 4А-10

  • квт. 304, 16-18

  • вул. Великокохнівська, 2/2-57А

  • пров. Великокохнівський, 1-15

  • пр. Великокохнівський, 1-61

  • вул. Віри Холодної, 1-41А

  • пров. Делегатський, 3-20

  • вул. Джерельна, 16,18

  • пров. Ефірний, 22

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Іллі Мєчнікова, 3-10

  • вул. Індустріальна, 2-145А

  • пров. Індустріальний, 1/4-99

  • вул. Козацька, 71-134

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • вул. Марусі Чурай, 3-52

  • вул. Миколи Молочникова, 2-15

  • вул. Миколи Татарулі, 3Б-204

  • вул. Нечуя Левицького, 15А-22

  • вул. Олексія Древаля, 85-223

  • пров. Прибережний, 3-10А

  • пров. Рівненський, 1-44

  • вул. Сержанта Трушакова, 46-77

  • вул. Солов’їна, 7,10

  • пр. Сонячний, 3-45

  • туп. Сонячний, 38/12

  • вул. Спасо-Преображенська, 3,4,6

  • вул. Чернігівська, 1-23

  • пров. Чорнобаївський, 1-58.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 8, 26, 28

  • вул. Кобзарська, 21/15

  • вул. Миколи Міхновського, 1-57

  • вул. Ракетна, 1-18

  • вул. Хімічна, 2Б, 19-37

  • просп. Лесі Українки, 17/11, 19, 23, 27

  • вул. Тараса Бульби, 7А, 9А

  • вул. Республіканська, 98-138

  • вул. Космічна

  • вул. Антоненка-Давидовича, 2-38

  • вул. Володимира Вернадського, 57-80

  • вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31

  • вул. Портова, 3-26/6

  • вул. Правобережна, 33

  • пров. Придніпровський, 2-19

  • вул. Східна, 3

  • вул. Шістдесятників, 1-26/2

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29, 33

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Київська, 64-80, 121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

Автор: Руслана Горгола
