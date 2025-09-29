Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим захисником Сергієм Кулиничем

Завтра, 30 вересня, у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Сергієм Кулиничем. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько, відданий захисник Батьківщини — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 21 вересня 2025 року.
Прощання та поховання загиблого захисника відбудеться у вівторок, 30 вересня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Кулинича.
