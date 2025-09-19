ГО "Захист держави"
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 247

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 21 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Академіка Маслова, 24

  • вул. Великокохнівська, 2/2-57А

  • вул. Вільної України, 3-14

  • вул. Віри Холодної, 1-41А

  • вул. Джерельна, 16, 18

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Івана Виговського, ¾

  • вул. Іллі Мєчнікова, 3-10

  • вул. Індустріальна, 2-145А

  • вул. Козацька, 71-134

  • вул. Марусі Чурай, 3-52

  • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11

  • вул. Миколи Татарулі, 3Б-204

  • вул. Нечуя Левицького, 15А-22

  • вул. Олексія Древаля, 30

  • вул. Олексія Древаля, 85-223

  • вул. Платухіна, 3-23

  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

  • вул. Сержанта Трушакова, 46-77

  • вул. Солов’їна, 10

  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6

  • вул. Чернігівська, 1-23

  • квт. 304, 16-18

  • пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4

  • пр. 2-й Індустріальний, 3, 4

  • пр. 3-й Індустріальний, 3, 4

  • пр. 4-й Індустріальний, 3, 4

  • пр. Великокахнівський, 1-61

  • пр. Сонячний, 3-45

  • пров. 2-й Індустріальний, 3-12

  • пров. 3-й Індустріальний, 11, 12

  • пров. 4-й Індустріальний, 6, 8

  • пров. 5-й Індустріальний, 5-12

  • пров. 6-й Індустріальний, 4А-10

  • пров. Василя Барки, 2

  • пров. Великокахнівський, 1-15

  • пров. Делегатський, 3-20

  • пров. Індустріальний, ¼-99

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • пров. Прибережний, 3-10А

  • пров. Рівненський, 1-44

  • пров. Чорнобаївський, 1-58

  • просп. Полтавський, 5-44/2

  • просп. Полтавський, 32А-48А

  • туп. Кременецький, 3-26

  • туп. Сонячний, 38/12

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29, 33

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Ярова, 1-7

  • вул. Київська, 64-80

  • пров. Веселий, 10

  • просп. Полтавський, 277-281

  • туп. Урожайний, 2

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

0
Автор: Руслана Горгола
