Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого захисника Вадіма Бахмутенка

У вівторок, 2 вересня, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну захисником Вадімом Бахмутенком. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії № 9 — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 20 серпня 2025 року.
Прощання та поховання Вадіма Бахмутенка відбудеться завтра, 2 вересня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.