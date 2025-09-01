Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого захисника Вадіма Бахмутенка

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 148

У вівторок, 2 вересня, у Кременчуці попрощаються із полеглим у бою за Україну захисником Вадімом Бахмутенком. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік та батько, випускник Кременчуцької гімназії № 9 — загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 20 серпня 2025 року.

Прощання та поховання Вадіма Бахмутенка відбудеться завтра, 2 вересня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.