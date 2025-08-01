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На Полтавщині почала працювати диференційована система оповіщення щодо повітряних тривог

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 239

 

Під час виявлення ворожих БпЛА на території області сирена лунатиме лише в тих районах, де є потенційна небезпека їх влучань

Від серпня на Полтавщині починає працювати диференційована система оповіщення щодо повітряних тривог. Про це заявив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

— Під час виявлення ворожих БпЛА на території області сирена буде лунати лише в тих районах, де є потенційна небезпека їх влучань або роботи ППО, а також у районах, в бік яких рухається об’єкт, — зазначив він.

А під час масованих атак дронами або ракетної небезпеки тривога лунатиме по всій області.

Нагадаємо, про новий порядок оголошення повітряної тривоги ми нагадували сьогодні, відзначаючи, що змінюється в Україні з 1-го серпня.

30 липня ми також писали з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Полтавської облвійськадміністрації про те, що з 1 серпня на Полтавщині повітряну тривогу вмикатимуть по районах, залежно від загрози. Завдяки цим змінам може знизитися психологічний тиск на населення. Також йдеться про мінімізацію негативного впливу на економіку регіонів, де безпосередня загроза відсутня. У разі загрози ракетних ударів, тривога лунатиме по всій області.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА повітряна тривога БПЛА ракети Полтавщина
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