У Кременчуці планують виплачувати допомогу родинам зниклих безвісти військових

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 94

У Кременчуцькій громаді сім’ям зниклих безвісти військовослужбовців планують виплачувати одноразову фінансову допомогу. Її розмір складатиме 10 тисяч гривень. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 2 липня.

— Ми ініціюємо на сесію міської ради зміни до Програми комунальної установи «Турбота», — сказав Малецький.

Нагадаємо, у Кременчуці виплачують щомісячну допомогу дітям загиблих захисників та захисниць.

Додамо, що у Полтавському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки розробили пам’ятку для родин військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Узагальнивши отриманий досвід, в ТЦК склали максимально простий алгоритм для родин, які опинилися у непростій ситуації — отримали сповіщення про те, що їх рідна людина зникла безвісти.