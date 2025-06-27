У Кременчуці проходять збори партії «Європейська солідарність»: що відомо

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 165

Місцеву пресу та активістів на збори не пустили

Сьогодні, 27 червня, у Кременчуці відбуваються зроби партії «Європейська Солідарність». Поблизу готелю «Кремінь», де збори проводяться, зібралися багато місцевих мешканців — політики, активісти, військові.

Зокрема, серед присутніх ми помітили депутатів Кременчуцької міськради від «ЄС» Богдана Лазоренка, Ларису Гориславець та Віталія Котляра, очільника Крюківської районної адміністрації Дмитра Лозовика, командира ДФТГ № 3 Григорія Мілітинського, а також депутата Кременчуцької районної ради Андрія Дрофу.

За нашими даними, одним із питань, яке мають розглядати на партійних зборах — відставка чинного керівника міського осередку, депутата Кременчуцької міськради Сергія Яроша. Серед потенційних кандидатів на місце очільника осередку — той же депутат райради Андрій Дрофа.

Зауважимо, що на останніх місцевих виборах Дрофа пройшов до ради за списками партії «Опозиційна платформа — За життя», яка нині заборонена. Цей факт підтверджується як офіційними даними Центральної виборчої комісії, так і його участю у партійних заходах. Наприклад, у 2021 році він активно виступав на зборах ОПЗЖ, де підтримував ініціативу щодо відкликання народного депутата Іллі Киви.

У березні цього року, під час сесії Кременчуцької районної ради, голова ради Марія Іванченко повідомила, що частина колишніх членів фракції ОПЗЖ об’єдналися в депутатську групу «Єднання». До неї, зокрема, увійшов і Андрій Дрофа.

Варто зазначити, що вхід на збори здійснювався за попередньо сформованими списками, а контроль за цим здійснювали чоловіки міцної статури, які представилися охороною готелю «Кремінь».

Місцевих активістів та журналістів ця охорона за збори не пустила, мотивуючи це відсутністю у списках. Проте ніяких підтверджуючих документів, що це дійсно охорона готельного комплексу та ресторану «Кремінь», журналістам не надали.