У Кременчуці продовжують фінансово підтримувати мобілізованих громадян: скільки на це піде коштів

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 107

У Кременчуці продовжують виплачувати фінансову допомогу містянам при мобілізації. Цього разу зі Стабілізаційного фонду громади на це спрямовують 22 мільйони гривень. Таке рішення розглянули депутати на засіданні комісії з питань фінансів та бюджету сьогодні, 25 січня.

Кременчуківці отримують одноразову фінансову допомогу при мобілізації у розмірі 30 тисяч гривень. Розподілом та виділенням цих коштів займається департамент соціального захисту населення.

Наприкінці грудня минулого року на такі виплати додатково спрямовувати 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, одноразову допомогу жителям Кременчука при мобілізації почали виплачувати із січня 2024 року. Ця виплата здійснюється з бюджету територіальної громади, аби заохотити громадян ставати на захист України.



